Okazały kwiat na lato, który w lipcu zachwyci Cię zapachem. Umili ogród i ociepli Twe serce. Posadź go w ogrodzie, a Twoja rodzina będzie szczęśliwa

Piękny kwiat na lato. Ozdobi Twój ogród i ociepli serce

Piękny kwiat do letniego ogrodu. Jeżeli szukasz okazałego kwiatka, która ozdobi Twój ogród i będzie długo kwitł to zdecydowanie warto zainteresować się słonecznikiem zwyczajnym. To imponujący kwiat, który budzi podziw i wzbudza zachwyt. Warto mieć go w każdym ogrodzie ponieważ symbolizuje szczęście i ciepło rodzinne. Ma bardzo radosne i pozytywne znaczenie. Jeżeli będzie kwitł w Twoim ogrodzie to możesz być pewny, że otuli Cię swoimi słonecznymi kwiatami i ześle szczęście na Twoją rodzinę.

Słoneczniki w ogrodzie

Najpopularniejszym gatunkiem słonecznika jest słonecznik zwyczajny. To jeden z najbardziej okazałych kwiatów do uprawy. Potrafi osiągnąć wysokość nawet 3 m, a jego kwiaty sięgają 50 cm średnicy. Okres kwitnienia wynosi od lipca aż do końca października (w zależności od odmiany). Jego kwiaty wzbudzają zachwyt i stanowią piękną ozdobę każdego ogrodu. Słoneczniki dobrze rosną na wilgotnym i żyznym podłożu. Dobrze znoszą suszę i przejściowe braki podlewania, ale nie radzą sobie z niskimi temperaturami/

