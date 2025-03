Rewolucja w świecie makijażu - kosmetyczne must-have na 2025 rok"

Zrób to z za małymi spodniami, a powiększysz je nawet o jeden rozmiar w pasie. Spodnie idealnie dopasują się do Twojej sylwetki

NYX Professional Makeup, The Face Glue

Supertrwała baza pod makijaż: z tą bazą wszystko się klei! Nawilża skórę i zapewnia trwałość makijażu do 24 godzin - bez uczucia lepkości! Podkład: PRZYKLEJONY! Puder: PRZYKLEJONY! Róż: PRZYKLEJONY! Jej formuła zawiera kwas poliglutaminowy, znany ze swoich nawilżających właściwości oraz syrop klonowy, który zapewnia przyczepność na wysokim poziomie. Jej niekomedogenna formuła jest przyjemna dla skóry, pozwala jej oddychać przez cały dzień, dając przy tym mięciutkie wykończenie.

i Autor: materiały prasowe NYX

NYX Professional Makeup, The Face Glue

Supertrwały spray utrwalający: spray zapewnia trwałość makijażu do 24 godzin, tworząc wodoodporną barierę, odporną na blaknięcie oraz ścieranie. Łatwo się aplikuje i jest niewyczuwalny na skórze.

i Autor: materiały prasowe NYX

NYX Professional Makeup, Lip IV Hydrating Gloss Stain

Nawilżająco-Pigmentujący Błyszczyk do Ust: Podwójny efekt w jednym błyszczyku, mokry błysk, trwały tint. Produkt zawiera magnez, witaminę B12 i wodę kokosową, która orzeźwi Twoje usta. Dzięki innowacyjnej technologii water-breaking, błyszczyk zapewnia intensywną pigmentację, a jednocześnie uczucie lekkości i świeżości. Efekt? Natychmiastowy, „mokry” połysk, który nadaje ustom naturalnie wyglądającą, równomierną i trwałą pigmentację. Dostępny w 16 odcieniach: od subtelnych kolorów, po wyraziste.

i Autor: materiały prasowe NYX

NYX Professional Makeup, Blade & Shade, Nano-precyzyjna

Dwustronna Kredka do Brwi: Pierwsza dwustronna kredka do brwi, która zapewnia precyzyjne wypełnienie i naturalne cieniowanie. Trwałość do 16 godzin. Dostępna w 12 odcieniach, idealnych do różnych typów brwi. Odporna na rozmazywanie i transferowanie. Dzięki dwustronnej końcówce Blade & Shade narysujesz ultra-cienkie "włoski", a następnie podbijesz efekt naturalnym, równomiernym wypełnieniem.

i Autor: materiały prasowe NYX

NYX Professional Makeup Duck Plump Plumping Lip Liner,

Powiększająca Konturówka do Ust: Do kaczej gamy Duck Plump dołączyła pikantna nowość. Konturówka jest dostępna aż w 12 kremowych odcieniach - od nude, po róże, czerwienie i brązy - każdy znajdzie swój ulubiony! Precyzyjna końcówka zapewnia ostre linie, a płaska wypełnia usta i podkreśla wewnętrzne kąciki, zapewniając idealne wykończenie. Nadaj swoim ustom taki kształt, o jakim marzysz! Formuła została wzbogacona w ekstrakt z imbiru i kapsaicyny. Trwałość nawet do 10 godzin.

i Autor: materiały prasowe NYX

NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze

Tint do twarzy z SPF 30, który wtapia się w skórę jak masełko i nadaje jej miękki, naturalny blask. Formuła wzbogacona w masło shea, masło mango i niacynamid zapewnia intensywną pielęgnację. To nie wszystko - ten produkt to także ochrona SPF 30 przed szkodliwym promieniowaniem. Blask, pielęgnacja i ochrona - skóra rozświetlona niczym lukrowany pączek, bez białych śladów! Trwałość nawet do 12h, dostępny w 10 odcieniach! Dobrze wstrząśnij i nałóż na skórę tak, jak lubisz: palcami, gąbką do makijażu lub pędzlem.