i Autor: materiały prasowe Rossmann

Rossmann po raz drugi na OFF Festivalu

Nasza inicjatywa Czujesz Klimat? ułatwia klientom Rossmanna bardziej przyjazne środowisku zakupy. To, że coraz więcej z nas czuje klimat - świętujemy na festiwalach muzycznych. Po Open’erze spotykamy się na OFF Festivalu, gdzie czekamy na Was pod Sceną Leśną Rossmann Czujesz Klimat? i w strefie Rossmanna.