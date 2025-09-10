Rossmann szaleje! -20 proc. na wszystkie marki własne!

2025-09-10 13:57

Fani Rossmanna, mamy dla Was fantastyczną wiadomość! Wasza ulubiona drogeria przygotowała wyjątkową promocję, która z pewnością ucieszy każdego łowcę okazji. Od 09.09.2025 do 03.10.2025 (lub do wyczerpania zapasów) możecie skorzystać z aż -20 proc. rabatu na WSZYSTKIE produkty marek własnych Rossmanna!

Perfumy damskie w Rossmann

Perfumy damskie w Rossmann

To nie żart! Tysiące Waszych ulubionych artykułów takich marek jak Isana, Alouette, Winston, For Your Beauty, Babydream, Domol i wielu innych są teraz dostępne w wyjątkowo niskich cenach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów, artykułów higienicznych, produktów dla zwierząt, akcesoriów do makijażu czy środków czystości do domu – teraz jest idealny moment, aby uzupełnić swoje zapasy bez nadwyrężania portfela.

"Widzisz centaura, masz dobrą promocję!" – to nowe hasło Rossmanna idealnie oddaje skalę tej akcji. Nie przegapcie tej niepowtarzalnej okazji! Odwiedźcie swoją najbliższą drogerię Rossmann już dziś i przekonajcie się sami o atrakcyjności oferty. Sprawdźcie szczegóły promocji na miejscu i cieszcie się oszczędnościami na Waszych ulubionych produktach.

Pamiętajcie, promocja trwa tylko do 03.10.2025 lub do wyczerpania zapasów, więc nie zwlekajcie z zakupami! To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w ulubione produkty marek własnych Rossmanna w jeszcze niższych cenach. Nie przegapcie tej szansy!

