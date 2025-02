Rossmann szykuje klientki na wiosnę. Kultowe perfumy insirowane tajemnicami ksieżyca w promocji za 55 zł. Aromaty, które zabiorą Cię w podróż nie z tego świata

Magiczne perfumy w promocji Rossmanna. Aromaty nie z tej ziemi za 55 zł

Prawdziwe perfumy to magiczna moc ulotnych olejków eterycznych. W przeciwieństwie do wody toaletowej oraz wody perfumowanej perfumy mają wyższe stężenie nut zapachowych. Aby kompozycja mogła być nazywana perfumami stężenie olejków eterycznych musi wynosić od 25 proc. do ponad 40 proc. Wiele kultowych zapachów nie spełnia tych wymogów. Najczęściej na sklepowych półkach można znaleźć wody perfumowane, których stężenie olejków zapachowych wynosi od 10 proc. do 25 proc. Tym bardziej warto zainteresować się, gdy w drogeriach pojawiają się prawdziwe perfumy. W najnowszej promocji Rossmanna zalazły się wyjątkowe perfumy inspirowane zapachami księżyca. AVON Far Away Beyond The Moon to perfumy dla kobiet, które mają przywoływać na myśl ulotność i tajemnicę, z jaką kojarzy się naturalny satelita ziemi. AVON Far Away Beyond The Moon w promocji Rossmanna kosztują zaledwie 54,99 zł za flakon 50 ml.

AVON Far Away Beyond The Moon to perfumy dla kobiet, które lubią klasykę przełamaną nowoczesnym podejściem do świata zapachów. "To doskonały wybór na wieczorne spotkania oraz zawsze, kiedy chcesz poczuć się wyjątkowo. Inspiracją do stworzenia zapachu była tajemnicza moc księżyca. Wszystko to sprawia, że perfumy Far Away Beyond The Moon są idealną propozycją dla kobiet pragnących sięgać gwiazd. Z nimi jeszcze śmielej będziesz realizować swoje ukryte pragnienia. Perfumy Far Away Beyond The Moon to magiczna kompozycja, który przyciąga intrygującym połączeniem zapachów. Główną rolę gra w niej hipnotyzujący akord Belle de Nuit, czyli wyjątkowy kwiat rozkwitający wyłącznie w blasku księżyca".

i Autor: Materiały prasowe AVON

Autor: