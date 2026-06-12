„RÓŻA-MALINA” – naturalna pielęgnacja włosów inspirowana świeżością lata

W ciepłe dni zmieniamy swoje pielęgnacyjne zwyczaje. Chętniej sięgamy po lekkie konsystencje i produkty inspirowane naturą. To idealny moment, by wybierać kosmetyki, których aromat kojarzy się z pełnią lata. Właśnie dlatego marka Anwen razem z Ministerstwem stworzyła linię do pielęgnacji włosów „Róża-Malina”. Ta współpraca nie jest przypadkowa, ponieważ obie marki łączy podobne podejście do codziennych rytuałów beauty. Ich filozofia opiera się nie tylko na przyjemności stosowania kosmetyków, ale także na świadomym doborze składników i skutecznej pielęgnacji. Anwen od lat pokazuje, że rutyna pielęgnacyjna może odpowiadać na indywidualne potrzeby włosów i skóry głowy. Z kolei Ministerstwo wnosi do tej współpracy naturalne podejście do tworzenia kosmetyków, wysoką jakość składników oraz estetykę inspirowaną prostotą.

Kolekcja „Róża-Malina” to wyjątkowa linia produktów do pielęgnacji włosów, stworzona z myślą o współczesnych potrzebach beauty. Łączy świadomą pielęgnację, przyjemność codziennych rytuałów oraz lekkie, dopracowane formuły inspirowane naturą. Produkty wyróżniają się subtelnym zapachem róży i malin, który nadaje całej serii świeży, letni charakter. Różnorodność kosmetyków pozwala dopasować pielęgnację do aktualnych potrzeb włosów, począwszy od nawilżenia i regeneracji po wygładzenie i dodanie objętości. Dzięki temu codzienna rutyna staje się nie tylko skuteczna, ale również wyjątkowo przyjemna.

CO ZNAJDZIEMY W KOLEKCJI „RÓŻA-MALINA”?

Szampon mocno oczyszczający Róża Malina, ANWEN X MINISTERSTWO

Szampon dokładnie oczyszcza włosy i skórę głowy z nadmiaru sebum, martwy naskórek oraz pozostałości kosmetyków stylizujących. Pozostawia włosy świeże i lekkie, bez efektu przesuszenia.

Prebiotyk; mieszanina inuliny i gluko oligosacharydu dbają o mikrobiom i stymulują wzrost korzystnej flory. Roślinny odpowiednik kolagenu nadaje włosom zdrowy wygląd i objętość. Fiberhence TM regeneruje i wzmacnia strukturę włosów. Ekstrakty z owoców oraz z kwiatów róży nawilżają, oraz zmniejszają wydzielanie sebum.

Szampon nawilżający Róża Malina, ANWEN X MINISTERSTWO

Delikatna formuła oparta na łagodnych detergentach skutecznie oczyszcza, jednocześnie dbając o komfort skóry głowy. Szampon pomaga utrzymać włosy miękkie, gładkie i pełne blasku.

Ekstrakt z mleka kokosowego działa regenerująco, rewitalizująco i łagodząco. Ekstrakty z owoców malin, jeżyn, truskawki oraz z kwiatów róży stulistnej działają nawilżająco, antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Zmniejszają wydzielanie sebum Betaina koi podrażnienia i nawilża.

Odżywka regenerująca Róża Malina, ANWEN X MINISTERSTWO

Bogata formuła z proteinami, humektantami i emolientami wspiera regenerację włosów oraz poprawia ich elastyczność. Odżywka pomaga wygładzić pasma i ułatwia rozczesywanie.

Betaina i Fruktoza długotrwale i efektywnie nawilżają włosy. Oleje z pestek winogron, pestek malin i owoców dzikiej róży odżywiają, wygładzają i uelastycznią pasma. Hydrolizowane proteiny z pszenicy odbudowują i wzmacniają strukturę włosów. Kondycjoner na bazie skrobi ziemniaczanej ułatwia rozczesywanie, niweluje elektryzowanie i puszenie się włosów.

Odżywka wygładzająca Róża Malina, ANWEN X MINISTERSTWO

Odżywka pomaga ograniczyć puszenie i nadaje włosom gładkie wykończenie bez obciążania. Włosy pozostają miękkie, błyszczące i bardziej zdyscyplinowane.

Oleje: rycynowy, kokosowy, monoi, makadamia, z pestek malin i owoców dzikiej róży wygładzają, przywracają blask, zapobiegają wysuszaniu i ograniczają puszenie włosów.

Kompleks mono-, di- i polisacharydów, kwas hialuronowy wiążą wodę, intensywnie i długotrwale nawilżają włosy. Masło shea tworzy warstwę ochronną, wygładza i ułatwia rozczesywanie Cena: 32,99 zł/200 ml

Mgiełka zwiększająca objętość włosów Róża Malina – ANWEN X MINISTERSTWO

Unosi włosy u nasady i dodaje fryzurze świeżości bez obciążania. Sprawdzi się szczególnie latem, gdy włosy potrzebują naturalnej objętości i lekkości. Różano-malinowy zapach pozostaje na włosach przez wiele godzin.

Naturalne składniki stylizujące z kukurydzy nadają objętości, zapewniają trwały, naturalny efekt bez obciążania i sztywności. Kopolimer białka pszenicy optycznie zagęszcza włosy, nadając im pełniejszy wygląd i zwiększoną sprężystość. Ekstrakty z kwiatów róży stulistnej oraz owoców malin pielęgnują i nadają miękkości

Wcierka pobudzająca wzrost włosów Róża Malina – ANWEN X MINISTERSTWO

Idealna do codziennej pielęgnacji skóry głowy. Wspiera wzrost włosów i odświeża skórę głowy. Formuła sprawdzi się jako element regularnego rytuału pielęgnacyjnego.

Niacynamid, aminokwasy i witamina B6 stymulują wzrost nowych włosów. Ekstrakt z żeń-szenia oraz kofeina zapewniają lepsze odżywienie i dotlenienie cebulek. Biotyna, cynk i pantenol działają przeciwzapalnie i ograniczają wypadanie. Wyciąg z pokrzywy i hydrolizowane proteiny sojowe zmniejszają wydzielanie sebum.

Olej do włosów Róża Malina – ANWEN X MINISTERSTWO

Ta unikalna kompozycja olejów z pestek malin, dzikiej róży, makadamii, słodkich migdałów, oleju winogronowego, lecytyny sojowej i witaminy E wygładza włosy oraz nadaje im miękkość i zwiększając ich naturalny blask. Produkt idealnie sprawdza się do olejowania i zabezpieczania końcówek.

Autor: ANWEN X MINISTERSTWO/ Materiały prasowe

Autor: ANWEN X MINISTERSTWO/ Materiały prasowe