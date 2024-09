Rozgniatam, dodaję 2 łyżki i nakładam na twarz. Po 20 minutach zmarszczek jest znacznie mniej, a ja wyglądam młodziej o 10 lat. Domowa maseczka na zmarszczki

Sposób na zmarszczki na twarzy: dieta

Zmarszczki na twarzy to efekt naturalnego procesu starzenia się naszego organizmu. Jest to związane ze stopniowo zmniejszającą się produkcją fibroblastów odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie zmarszczki pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust. Wpływ na powstawanie bruzd na twarzy mają nie tylko geny, ale tez prawidłowa pielęgnacja, dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku.

Rozgniatam, dodaję 2 łyżki i nakładam na twarz. Po 20 minutach zmarszczek jest znacznie mniej

Oczywiście w walce ze zmarszczkami niezwykle ważna jest odpowiednia pielęgnacja cery. Warto stosować domowe sposoby na zmarszczki, czyli różnego rodzaju maseczki, które odżywią skórę i świetnie ją nawilżą. Ja od jakiegoś czasu stosuję maseczkę na zmarszczki, którą przygotowuję z awokado i miodu. Wspaniale wygładza zmarszczki, a cera po niej wygląda promiennie i młodo. W niewielkiej miseczce rozgniatam połówkę dojrzałego awokado i dodasz dwie łyżki miodu. Wymieszaj oba składniki i nałóż na oczyszczoną twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą i gotowe. Taką maseczkę na zmarszczki można stosować nawet 2 razy w tygodniu.

Przyczyny powstawania zmarszczek

Wyróżniamy kilka przyczyn pojawiania się zmarszczek. Poza wiekiem należą do nich:

nadmierna ekspozycja na słońce bez zastosowania filtrów,

bogata mimika twarzy,

niezdrowa dieta,

picie zbyt małej ilości wody,

palenie tytoniu i częste spożywanie alkoholu,

nieprawidłowa pielęgnacja skóry twarzy, np. niedostateczne nawilżanie cery, niezmywanie makijażu na noc.

Wiemy, co odmładza Katarzynę Dowbor! To działa lepiej niż krem przeciwzmarszczkowy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.