Rozgnieć z miodem i nałóż wieczorem na twarz, a pozbędziesz się zmarszczek. Cera będzie jedwabiście gładka. Odmładzająca maseczka na zmarszczki

Rozgnieć z miodem i nałóż wieczorem na twarz, a pozbędziesz się zmarszczek

Z biegiem lat nasza skóra ulega naturalnym zmianom. Zmniejsza się produkcja kolagenu i elastyny, co prowadzi do utraty jędrności, pojawiania się zmarszczek i przebarwień. Odpowiednia pielęgnacja cery dojrzałej może zdziałać cuda, przywracając jej blask, nawilżenie i zdrowy wygląd. Dlatego warto wprowadzić do swojej pielęgnacyjnej rutyny domowe sposoby na zmarszczki, na przykład maseczki oparte na naturalnej recepturze. Zwłaszcza jeśli do grona osób, które wolą nieinwazyjne metody pielęgnacji cery dojrzałej. Takie odmładzające maseczki na zmarszczki najczęściej są proste w przygotowaniu i można do ich zrobienia wykorzystać produkty, które mamy w swoim domu. W redukcji zmarszczek na cerze dojrzałej świetnie sprawdzi się domowa maseczka z miodem. Rozgnieć to z miodem i nałóż wieczorem na umytą twarz, a z czasem cera będzie wyglądać młodo i promiennie.

Odmładzająca maseczka na zmarszczki z miodem

Przepis na odmładzającą maseczkę na twarz z miodem jest naprawdę prosty.

Składniki:

1/2 dojrzałego awokado,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka soku z cytryny,

Kilka kropli olejku arganowego lub oliwy z oliwek.

Przygotowanie maseczki na zmarszczki krok po kroku:

Wydrąż miąższ z połowy awokado i umieść go w miseczce. Dodaj miód i przy pomocy widelca dokładnie rozgnieć awokado na gładką pastę. Dodaj pozostałe składniki. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, aż uzyskasz jednolitą konsystencję.

Tak przygotowaną maseczkę nałóż na oczyszczoną wcześniej twarz i pozostaw na 15 minut. Po upływie wskazanego czasu zmyj ją letnią wodą i wklep krem nawilżający w cerę. Ten zabieg warto powtarzać raz w tygodniu. Z czasem zauważysz, że cera wygląda młodziej i zmarszczki stały się płytsze. Awokado zawiera naturalne oleje, które głęboko nawilżają skórę, zapobiegając jej przesuszeniu. Jest też bogate w witaminy (A, C, E, K) i minerały, które odżywiają skórę i poprawiają jej kondycję. Taka maseczka zawiera antyoksydanty, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami, opóźniając proces starzenia i wygładzając drobne zmarszczki. Dodatkowo pomaga stymulować produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając elastyczność skóry.

Przyczyny powstawania zmarszczek na twarzy

Zmarszczki to efekt starzenia się skóry, na który wpływa wiele czynników:

Utrata kolagenu i elastyny : Spadek produkcji tych białek osłabia strukturę skóry.

: Spadek produkcji tych białek osłabia strukturę skóry. Promieniowanie UV : Uszkadza kolagen, elastynę i przyspiesza fotostarzenie.

: Uszkadza kolagen, elastynę i przyspiesza fotostarzenie. Mimika twarzy : Powtarzające się ruchy mięśni utrwalają zmarszczki.

: Powtarzające się ruchy mięśni utrwalają zmarszczki. Genetyka : Predyspozycje genetyczne wpływają na tempo starzenia się skóry.

: Predyspozycje genetyczne wpływają na tempo starzenia się skóry. Styl życia : Palenie, alkohol, brak snu i stres przyspieszają powstawanie zmarszczek.

: Palenie, alkohol, brak snu i stres przyspieszają powstawanie zmarszczek. Środowisko : Zanieczyszczenia i klimat uszkadzają skórę.

: Zanieczyszczenia i klimat uszkadzają skórę. Pielęgnacja: Brak odpowiedniej pielęgnacji przyspiesza starzenie się skóry.