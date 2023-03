Rusza trzecia edycja przeglądu filmów outdoorowych

Tegoroczny Jack Wolfskin Lądek Film Tour to możliwość obejrzenia pięciu prawdziwie zachwycających filmów pełnometrażowych. To także zbiór kilku krótkometrażowych filmów specjalnych powstałych we współpracy z Projekt Film oraz platformą Waterbear. Cykliczne spotkania kinowe odbędą się po raz kolejny w siedmiu największych miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu - zawsze w środy o godzinie 19:00.

Pierwsze seanse ruszą 1 marca od projekcji filmu „An Accidental Life”, opowiadającego o wspinaczce Quinn Brett, która u szczytu sportowej kariery przeżyła jeden z najbardziej traumatycznych wypadków w dziejach wspinania. Film pokazuje całą złożoność sytuacji człowieka przechodzącego dramatyczną zmianę. 29 marca widzowie będą mieli możliwość obejrzeć film pt. „Buried”, który opowiada o potężnej lawinie, jaka spotkała członków śnieżnego patrolu w 1982 r. w Kalifornii, a której wspomnienie prześladuje ich do dziś. 19 kwietnia na ekranach pojawi się natomiast „Tigre Gente”, który przedstawia historię o potędze i ponadczasowości lasów deszczowych, handlu kłami jaguarów oraz niszczycielskiej i egoistycznej naturze człowieka. Obie pozycje rekomendowane są dla widzów od 12 roku życia.

Przegląd filmowy zakończy się 17 maja projekcją dwóch filmów – „Balkan Express”, opowiadającego o 2500-kilometrowej podróży na rowerach i nartach przez najdziksze góry Europy oraz „Resolution Race”, czyli historii 4 dziewczyn i ich wyścigu rowerowego z Edynburga do Kopenhagi. Film opowiada, ile możemy zrobić dla ocalenia naszej planety dzięki kolektywnemu rozwiązywaniu problemów, współpracy i życzliwości. Na widzów wydarzenia czekają dodatkowe atrakcje – za udział we wszystkich spotkaniach można otrzymać Wilczą Paczkę z limitowaną edycją gadżetów oraz voucherami zniżkowymi sięgającymi aż -40% do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Jack Wolfskin.

Jack Wolfskin Lądek Film Tour to świetna okazja na spędzenie wolnego czasu w gronie prawdziwych zajawkowiczów aktywności outdoorowych. To wydarzenie co sezon gromadzi spore grono amatorów zarówno różnego rodzaju sportów, jak i po prostu fanów samej wilczej marki. Tylko w ciągu dwóch minionych sezonów na przegląd filmowy Jack Wolfskin wybrało się aż 17 tysięcy widzów! Bilety są już w sprzedaży na stronie: jack-wolfskin.pl/jwlft3/, a tylko do 1 marca istnieje możliwość kupienia karnetów w opcji 4 w cenie 3 z możliwością odebrania Wilczej Paczki już po pierwszym seansie!

W ramach współpracy marki z Projekt Film ruszył także wyjątkowy konkurs. Kursanci projektu, którzy stworzą własne filmy o tematyce outdoorowej pod hasłem „Rewild Yourself”, mają możliwość zawalczyć o niepowtarzalną nagrodę główną - emisję własnego filmu na festiwalu filmowym! Kolejnym ciekawym elementem wydarzenia Jack Wolfskin Lądek Film Tour są krótkometrażowe produkcje stworzone przez platformę Waterbear, pierwszą interaktywną platformą streamingową poświęconą przyszłości naszej planety. Jack Wolfskin od 2022 roku jest partnerem tej platformy – nic dziwnego, w końcu łączy ich miłość do natury!

i Autor: Materiały prasowe Jack Wolfskin Lądek Film Tour

