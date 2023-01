Ruszyły podcasty Ziaja LabStory. To codzienna dawka eksperckiej wiedzy o pielęgnacji

Podcasty, które znaleźć można na SPOTIFY to rozmowy z ziajowymi ekspertami dotyczące codziennej pielęgnacji. To także odpowiedzi na pytania, które klienci zadają bezpośrednio za pomocą Facebooka, Instagamu, Tiktoka, czy mailowo.

- Podpowiadamy w nich jak pielęgnować konkretne typy skóry, wyjaśniamy trudne pojęcia kosmetyczne, dzielimy się własnymi wrażeniami i przyzwyczajeniami. Mówimy o wartościach, którymi się kierujemy i o tym, co jest dla nas ważne w kosmetykach i pielęgnacji. Będziemy podpowiadać jak i jakich produktów używać. Jak poradzić sobie z codziennymi problemami ze skórą i co zrobić, aby jej pielęgnacja była przyjemna, efektowna i, co najważniejsze, efektywna - pisze Ziaja w swoim komunikacie.

Pierwsze trzy nagrania to rozmowy, które przeprowadzono z Natalią Grzywińską, ekspertką marki od pielęgnacji, kosmetyków i szkoleń produktowych.

Zobacz także: Skrzydłokwiat żółknie i brązowieje na końcach? Babcia ma na to radę. Wystarczy łyżeczka tego proszku i uratujesz kwiat. Będzie bujnie zielony i zakwitnie

i Autor: Materiały prasowe Ziaja