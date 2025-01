Rytuały dla piękna w duchu slow-aging

Bądź eko w 2025 roku! Z postanowieniami od Katarzyny Wągrowskiej i Garnier to proste

Wieczór to idealny moment w ciągu dnia na rytuały pielęgnacyjne. Właśnie… rytuały, bo pospieszne nakładanie kremu nie ma z nim nic wspólnego. Czułe podejście do tego zadania pozwoli zrelaksować się i wyciszyć po całym dniu, a skórze powoli wejść w rytm nocny. To właśnie podczas snu jej potencjał regeneracyjny jest największy, dlatego jeśli zadbasz o swój i jej komfort każdego dnia będziesz budzić się… piękniejsza.

NASTRÓJ SIĘ DOBRZE

Zapach unoszący się w pomieszczeniu, w którym relaksujesz się, śpisz lub bierzesz kąpiel ma zbawienny wpływ na nasz nastrój. To prosty sposób, by poczuć się lepiej i bardziej komfortowo. Powszechnie wiadomo, że aromaterapia wprowadza w doskonały nastrój i zapewnia ukojenie. Wieczorem idealnie sprawdzą się nuty drzewne, np. jaśminu, żywicy drzewnej oraz cedru – jeśli lubisz intensywne zapachy. Wolisz coś delikatniejszego? Postaw harmonijne połączenie świeżych owoców z mlecznymi i kremowymi nutami. W zasadzie wszystkie zapachy świata perfum do wnętrz znajdziesz w ofercie marki Sorvella Perfume.

i Autor: materiały prasowe Sorvella

PIĘKNO PONAD CZASEM

Pro-aging to podejście do pielęgnacji, które pomaga nam pogodzić się z upływem czasu, zamiast z nim walczyć. Ten trend zachęca do dbania o skórę, aby zachowała swoje ponadczasowe piękno. Marka Sesderma ma w swojej ofercie dermokosmetyki, które wspierają jej kondycję. W formułach wykorzystuje najnowocześniejsze zaawansowane składniki aktywne zamknięte w liposomach, które wykazują lepsze przenikanie w głąb skóry i skuteczność. W pielęgnacji nocnej świetnie sprawdzi się retinol. Obawiasz się ewentualnych podrażnień lub zaczerwienienia? Linia RETISIL zawiera retinoid HPR najnowszej generacji, który wykazuje większą skuteczność i mniejsze ryzyko wystąpienia podrażnień. W linii znajdziemy trzy dermokosmetyki, które możemy stosować na dzień i na noc: Intensywne serum pro-aging, Intensywny krem pro-aging, krem Kontur oczu i ust pro-aging oraz Intensywny olejek pro-aging na noc.

i Autor: materiały prasowe Sesderma