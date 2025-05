Rytuały piękna z L’Oréal Professionnel – prezent, który mówi więcej niż słowa

Mama, która zazwyczaj troszczy się o wszystkich dookoła, często zapomina o sobie. Dlatego prezent, który daje jej chwilę wyłącznie dla siebie, staje się czymś więcej niż kosmetykiem. To codzienna pielęgnacja, która pomaga przywrócić równowagę – między tym, co trzeba, a tym, co przyjemne. Produkty L’Oréal Professionnel łączą skuteczność profesjonalnych formuł z komfortem codziennego stosowania – tak, by w natłoku obowiązków znalazło się miejsce na coś tylko dla Niej.

Podpowiadamy, jak dobrać pielęgnację do potrzeb Twojej Mamy – od głębokiego nawilżenia i ochrony koloru, aż po inteligentne narzędzia stylizacyjne.

Vitamino Color Spectrum – połysk imitujący efekt tafli

Serum nabłyszczające, które zapewnia włosom efekt tafli, utrzymujący się 10 myć! Chroni przed puszeniem, wilgocią i temperaturą aż do 230°C. Dostępne w dwóch poręcznych formatach (30 ml i 50 ml) – idealnych, by towarzyszyć mamie w domowym rytuale i w biegu między codziennymi obowiązkami.

Metal Detox – ochrona i zapobieganie łamliwości

Koloryzowane, rozjaśniane czy po prostu łamliwe – włosy Mamy nierzadko przeszły już wiele. Gama Metal Detox intensywnie nawilża, wygładza i wzmacnia włosy. Glikoamina, cząsteczka tak mała, że jest w stanie wniknąć do wnętrza włókna włosa, neutralizuje obecne w nich metale, jednocześnie zapobiegając ich ponownemu wnikaniu we włosy. Efekt? 99% mniej złamań włosów1 i zdrowo wyglądające pasma, którymi Mama może cieszyć się każdego dnia.

Absolut Repair Molecular – odbudowa na poziomie molekularnym

Gdy włosy Twojej mamy błagają o ratunek, wkracza Absolut Repair Molecular. Ta gama naprawia 2 lata uszkodzeń, przy jednym użyciu1. Formuła wzbogacona o 2% peptydów i 5 aminokwasów odbudowuje strukturę molekularną włosów5, przywracając siłę, elastyczność i płynność6. Must-have dla bardzo zniszczonych włosów, wymagających profesjonalnej i głębokiej odbudowy.

Curl Expression – piękny skręt, głębokie nawilżenie

Loki, fale, supełki? A może suche, niesforne pasma? Ta gama kocha każde z nich. Gliceryna, nasiona hibiskusa i hydroksyetylomocznik dbają o kształt, nawilżenie i miękkość, a zmysłowe nuty zapachowe otulają pięknym zapachem kwiatowej kompozycji orchidei, frezji, jaśminu oraz cedru podczas codziennego rytuału pielęgnacyjnego. Rezultat? Włosy, których Twoja mama nie przestanie dotykać i …wąchać!

Scalp Advanced – pielęgnacja, która zaczyna się od... skóry głowy

Zdrowe włosy rosną z zadbanej skóry głowy – to tutaj zaczyna się magia. Seria Scalp Advanced to profesjonalna odpowiedź na trzy najczęstsze problemy: łupież, przetłuszczanie i podrażnienia. Opracowana z udziałem ekspertów i zatwierdzona przez dermatologów, działa precyzyjnie tam, gdzie trzeba – skutecznie i z wyczuciem.

Formuły bazują na silnie skoncentrowanych składnikach aktywnych: sorbitolu, niacynamidzie, piroktonie olaminy i kwasie cytrynowym. Ich synergiczne działanie łagodzi, oczyszcza i pomaga przywrócić naturalną równowagę skóry głowy. Efekty? Natychmiastowe ukojenie, zmniejszone wydzielania sebum i do 100% eliminacji widocznego łupieżu7.

Trzy ukierunkowane kuracje to nie tylko skuteczność, ale też komfort użytkowania i uczucie świeżości, które zostaje na dłużej. To pielęgnacja, która naprawdę działa – od podstaw.

SteamPod – technologia pary, która zmienia zasady gry

Dla mamy, która lubi czuć się dobrze – bez względu na to, ile ma czasu. SteamPod to coś więcej niż zwykła prostownica. To inteligentne urządzenie, które w kilka chwil prostuje, wygładza i stylizuje włosy z 3x większą prędkością, 2x większym efektem i z 95% mniejszym uszkodzeniem. Włosy są maksymalnie zdyscyplinowane, zachowują naturalny blask i intensywny kolor. Technologia Steam Tech to przyszłość stylizacji, teraz dostępna w łazience Twojej mamy.