Rytuały pielęgnacyjne, które zagwarantują zdrową skórę latem

Przyjemne zapachy oraz konsystencje kosmetyków zachęcają do spędzania czasu rano i wieczorem na pielęgnacji swojej skóry. Ten moment jest chwilą nie tylko dla ciała, ale i dla duszy. Ważne jest, aby znaleźć dla siebie kilka produktów, które w 100 procentach nam się sprawdzą i przy ich pomocy stworzyć rytuał, z którym przywitamy i pożegnamy każdy dzień.

Na dzień dobry

Jaki poranek – taki cały dzień, dlatego dobrze jest swój zacząć od przyjemnej i skutecznej pielęgnacji. Poranne chwile spędzone w łazience to dobry czas, by nastawić się pozytywnie na to, co nas czeka. Szczególnie w letnie dni rano potrzebujemy orzeźwienia, a takie przyniesie nam żel pod prysznic Water Flow od Phlov by Anna Lewandowska, który zapewnia długotrwałe i przyjemne ochłodzenie. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry oraz uszkodzeniom kolagenu pod wpływem ciepła. Aby nasza twarz była odpowiednio oczyszczona po nocy, warto zastosować kosmetyk, który łagodnie i delikatnie się nią zaopiekuje. Pianka oczyszczająca Absolute Pureness skutecznie usuwa ze skóry pyły, metale ciężkie i zanieczyszczenia środowiskowe, nie naruszając równowagi hydrolipidowej. Przywraca też skórze blask oraz młody i zdrowy wygląd.

Fundament pod make-up

Nie od dziś wiemy, że za dobrze wyglądającym makijażem stoi odpowiednio dobrany rytuał pielęgnacyjny. Aby kolorowe kosmetyki dobrze się trzymały, trzeba dobrze przygotować do tego cerę. Żelowy Eliksir Łagodzący intensywnie wspiera skórę odwodnioną, podrażnioną i skłonną do zaczerwienień. Zapobiega nieprzyjemnym odczuciom, takim jak ściągnięcie, dodatkowo wyrównując jej koloryt i minimalizując reakcje na stresujące bodźce zewnętrzne. Następnym krokiem będzie silnie nawilżający krem Smart Splash dla każdego typu cery. Jego skład zwiększa zdolności obronne skóry, dodając jej energii, a także spowalnia procesy starzenia, przywraca jej witalność i naturalny blask. Must have, bez którego nie można wyjść z domu, to kosmetyk z filtrem przeciwsłonecznym. W tym przypadku świetnie sprawdzi się lekkie serum Sunflow SPF 50 2w1, które chroni i pielęgnuje jednocześnie. Dzięki kompozycji skutecznych, nowoczesnych filtrów organicznych zabezpieczy skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA, UVB, IR oraz przed światłem niebieskim. W temacie ochrony, należy pamiętać o całym ciele. Balsam Sunflow SPF 30 stworzy barierę przed promieniami słońca, a także zregeneruje i nawilży skórę.

Chwila uwagi na wieczór

Dzień warto zakończyć krótkim rytuałem dla zdrowia naszej cery, który pozwoli się jej zrelaksować. To chwila, kiedy możemy zamknąć się same w łazience, zapomnieć na chwilę o codziennych problemach i zadbać o siebie podczas przyjemnej kąpieli w wannie. Aby całe ciało nabrało blasku i orzeźwienia, nie można zapomnieć o balsamie. Ten z linii Water Flow już po pierwszym użyciu przynosi ulgę napiętej, szorstkiej skórze, nawilżając i przywracając jej elastyczność, jędrność oraz zdrowy wygląd. Kolejnym krokiem - po demakijażu i oczyszczeniu skóry - może być żelowy Eliksir Odmładzający, a w dopełnieniu pielęgnacji sprawdzi się booster NewBorn Star z bakuchiolem i unikalną, stabilną formą witaminy C. Wpływa on na poprawę gęstości skóry, wygładzając ją. Pamiętajmy też o okolicy oczu, ponieważ to po nich najbardziej widać zmęczenie. Krem Eye Deal Look daje efekt natychmiastowego napięcia oraz zauważalną redukcję „kurzych łapek”. Skutecznie redukuje „worki” pod oczami oraz wyraźnie poprawia jędrność powiek. Znakomitym zakończeniem wieczornej pielęgnacji, jest produkt, dzięki któremu poczujesz, jak Twoja skóra regeneruje się przez całą noc. Intensywnie odmładzająca i nawilżająca maska na noc Kisses from the Moon przywraca fizjologiczny rytm dobowy oraz niweluje oznaki jej zmęczenia, by o poranku była wypoczęta i zrelaksowana.

Rytuały pielęgnacyjne nie tylko przynoszą korzyści naszej cerze, ale przede wszystkim pozwalają nam skupić uwagę na sobie. W czasach, kiedy życie jest bardzo szybkie, a obowiązki domowe przeplatają się z obowiązkami zawodowymi, dobrze jest szukać momentu spokoju i ukojenia. Nic nie przyniesie tak dobrych efektów dla zdrowia i wyglądu jak zachowanie balansu.