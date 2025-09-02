Ryż w pielęgnacji skóry - co musisz wiedzieć!

Produkty uzyskane z ryżu (woda ryżowa, ekstrakty, fermenty, puder) są pełne aminokwasów, witamin oraz przeciwutleniaczy i nawilżają, rozjaśniają, koją, a także odmładzają zarówno skórę, jak i włosy. Niezależnie od tego, jaki masz problem – ryżowe produkty kosmetyczne na pewno się przydadzą. Ciekawostka: fenomenalne właściwości urodowe ma także ryż czarny. Zawiera on dużą ilość niacynamidu, czyli witaminy B3 i dzięki temu bardzo skutecznie rozjaśnia i poprawia wygląd cery. Najprostszym kosmetykiem na bazie ryżu jest woda ryżowa - skrobiowa ciecz powstała po namoczeniu ryżu, skutecznie nawilżająca (działa podobnie do gliceryny, utrzymując wilgoć w skórze bez pozostawiania lepkiej warstwy), kojąca, napinająca i regulująca poziom sebum. Taki roztwór ryżowy, jest coraz powszechniej stosowany w produktach nawilżających do pielęgnacji. Wodą ryżową można także płukać włosy po umyciu i zastosowaniu odżywki – dodaje im blasku, sprawia, że wydają się grubsze i bardziej elastyczne. Ekstrakty ryżowe są naprawdę wielozadaniowe.

PO CO CI TEN RYŻ?

Peptydy ryżowe, czyli białko ryżowe, to rozpuszczalne w wodzie ekstrakty, które zostały poddane działaniu enzymów rozkładających białka na aminokwasy. Odkryto, że chronią one skórę przed uszkodzeniami słonecznymi i fotostarzeniem. Naprawiają uszkodzenia komórek spowodowane promieniowaniem UV i zapobiegają dalszym uszkodzeniom, działając, jako przeciwutleniacze. Peptydy ryżowe hamują aktywność tyrozynazy, enzymu biorącego udział w syntezie melaniny, a dzięki temu pomagają wyrównać koloryt skóry. Mają także zdolność do zwiększania syntezy kolagenu. Stymulując jego produkcję zmniejszają widoczność drobnych linii i zmarszczek, i sprawiają, że wyglądasz młodziej. Delikatnie złuszczają, sprawiając, że skóra staje się gładsza, bardziej czysta i ma piękny, zdrowy blask. No i wreszcie - peptydy ryżowe zwiększają produkcję ceramidów, – czyli wzmacniają barierę ochronną skóry likwidując przesuszenie i towarzyszący mu dyskomfort.

RYŻOWE MUST-HAVES:

YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION Ryżowy krem do twarzy, 64,99 zł/50 ml

Zapewnia intensywne nawilżenie i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Dzięki bogatej formule opartej na połączeniu innowacyjnych składników aktywnych, skutecznie wygładza drobne zmarszczki, nadając skórze promienny i świeży wygląd oraz komfort każdego dnia. Ferment ryżowy intensywnie nawilża, wyrównuje koloryt i nadaje skórze promienny blask. Beta-glukan działa łagodząco i przeciwstarzeniowo, wspierając regenerację oraz poprawiając elastyczność. Prebiotyki wzmacniają mikrobiom i odporność skóry, a peptydy ryżowe odżywiają, nawilżają i wygładzają, poprawiając jej kondycję.

BARWA NATURALNA Odżywka Ryżowa odmładzająca do włosów, 11,99 zł/200 ml

Receptura odmładzającej odżywki czerpie z właściwości naturalnego wyciągu z protein ryżu, który przywraca włóknom włosów witalność oraz zmniejsza blaknięcie koloru. Zmęczonym i przesuszonym końcówkom włosów właściwy poziom nawilżenia oraz regenerację zapewnia obecność naturalnego oleju kokosowego. Odżywka inspirowana jest domowym zabiegiem płukania włosów przesuszonych i osłabionych wodą ryżową, która chroni włosy i skórę głowy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

PERFECTA MULTI-KOLAGEN RETINOL Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy i na powieki, 25,99 zł/15 ml

Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy i na powieki to nowoczesna formulacja o przyjemnej oraz aksamitnej konsystencji. Dedykowany cerze wymagającej nawilżenia, ujędrniania i redukcji zmarszczek. Zawiera retinol i peptydy ryżowe, które wzmacniają kondycję skóry wokół oczu, chroniąc kolagen i elastynę przed uszkodzeniami. Wygładzają zmarszczki, dając uczucie delikatnego liftingu. Zmniejszają widoczność worków i cieni pod oczami.

NUXE SUN Rozświetlający olejek z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 50, 114 zł/150 ml

Zawiera opatentowany kompleks filtrów NUXE składający się z 3 filtrów organicznych i 2 estrów, dzięki któremu zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB oraz niebieskim światłem. Dodatkowo, ekstrakty z ryżu i rozmarynu tworzą botaniczny duet, który skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem. Drobinki z masy perłowej, w 100% pochodzenia naturalnego, o złocistych refleksach subtelnie podkreślają piękno każdego odcienia skóry. Lekka formuła, pozbawiona tłustego i lepkiego wykończenia, szybko się wchłania, jest wodoodporna i przetestowana w warunkach morskich. Zmysłowy zapach łączy nuty słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii, otulając skórę ciepłą, słoneczną aurą.