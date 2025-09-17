Sephora przygotowała wyjątkową niespodziankę dla niecierpliwych. Oszczędzisz ponad 1600 zł!

Kalendarze adwentowe szturmem podbiły rynek i śmiało można powiedzieć, że zostały jednym z symboli przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy miłośnicy tego wyjątkowego czasu w roku wiedzą, że codzienne otwieranie okienek kalendarza adwentowego z niewielkimi upominkami ma w sobie coś wyjątkowego i rewelacyjne wprowadza w nastrój Bożego Narodzenia.

W dzisiejszym zabieganym świecie warto dbać o celebrację każdej chwili. Jesień to czas, kiedy marki zaczynają wprowadzać do sprzedaży swoje kalendarze adwentowe. Dzięki temu każdy z klientów będzie mógł sobie wybrać to, co interesuje ich najbardziej. Kupując kalendarz adwentowy sprawisz, że oczekiwania na grudzień będzie jeszcze przyjemniejsze. A może jesteś buntownikiem i marzy Ci się otwieranie kolejnych okienek już we wrześniu? Jeżeli tak, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Sephora właśnie udostępniła do sprzedaży najbardziej wyczekiwany kalendarz adwentowy. To aż 24 beauty niespodzianki! W tym roku czeka nas prawdziwe kosmetyczne szaleństwo. Za 700 zł otrzymasz kosmetyczne bestsellery warte ponad 2300 zł.

Kalendarz adwentowy - wszystko w jednym

SEPHORA FAVORITES Kalendarz adwentowy – 24 produkty do pielęgnacji, makijażu, włosów oraz perfumy

24 niespodzianki na święta, w tym 14 w formacie standardowym.

Modne marki Charlotte Tilbury, Rare Beauty i nowe propozycje, jak Kosas i Fenty Hair.

Wyjątkowy kalendarz z produktami do pielęgnacji skóry, makijażu i włosów, kultowymi perfumami i akcesoriami do włosów specjalnie na Święta.

W Twoim ekskluzywnym kalendarzu adwentowym znajdziesz szeroki wybór kosmetyków do makijażu, w tym nasze najbardziej kultowe produkty, takie jak rozświetlacz Charlotte Tilbury, płynny róż Rare Beauty i spray utrwalający makijaż Huda Beauty. A jeśli chodzi o pielęgnację skóry, marki Rituals, Byoma i Summer Fridays z pewnością rozjaśnią Twoje grudniowe poranki. Odkryj również nowe, ultra modne produkty, takie jak balsam do ust z kwasem hialuronowym Kosas. Podaruj swoim włosom nową odżywkę termoochronną Fenty Hair, maskę Amika i akcesorium Invisibobble, aby w pełni cieszyć się świątecznym nastrojem. Pozwól się oczarować kwietnym i zmysłowym perfumom Million Gold for Her marki Paco Rabanne.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe