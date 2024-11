i Autor: Materiały prasowe Awesome

Strefa beauty

Seria Mikrobiom Awesome Cosmetics z prestiżowym wyróżnieniem!

Z ogromną radością informujemy, że seria Mikrobiom Awesome Cosmetics została nagrodzona w plebiscycie Kobieca Marka Roku, zdobywając tytuł Beauty Star w kategorii Quality AND Shine! To wyróżnienie przyznane przez jury w składzie: Anna Dereszowska, Joanna Krupa, Katarzyna Glinka, Daria Ładocha i Beata Tadla, jest dowodem na wyjątkową jakość i skuteczność naszych produktów. Naturalne formuły, troska o zdrowie skóry i natychmiastowe efekty zostały docenione na najwyższym poziomie – przepełnia nas duma, radość, no i pięknopoczucie!