Skin cycling – rytuał pielęgnacyjny po lecie z Esenberg

Odpowiednia kolejność w codziennej pielęgnacji pozwala maksymalnie pobudzić w skórze procesy regeneracyjne i naprawcze. Taki jest właśnie cel i założenie skin cycling’u. Pierwszy dzień koncentruje się na złuszczaniu, drugi na wprowadzeniu retinoidów, a trzeci i czwarty na głębokiej regeneracji. Piątego dnia cykl rozpoczyna się od nowa. Oto produkty EISENBERG, których nie może zabraknąć w Twoim rytuale skin cycling na koniec lata!

ZŁUSZCZENIE NA START

Pierwszego dnia skupiamy się na eksfoliacji. EISENBERG INSTANT SMOOTHING EXFOLIATOR to błyskawicznie wygładzający peeling, który dzięki bogactwu witamin zapewnia skórze twarzy niesamowite rozświetlenie. W jego formule wykorzystano drobinki skały wulkanicznej oraz mikrokapsułki witaminy E, które pozwalają natychmiast uzyskać miękką, gładką i czystą skórę. Żel usuwa zanieczyszczenia, stymuluje mikrokrążenie krwi oraz procesy odnowy skóry. Dodatkowo w produkcie zastosowano formułę Trio-Molecular®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Regularne stosowanie peelingu w rytuale skin cycling utrzymuje skórę w doskonałej kondycji i zwiększa skuteczność kolejnych etapów pielęgnacji.

SPRAWDŹ: EISENBERG INSTANT SMOOTHING EXFOLIATOR, 309 zł/75 ml/sephora.pl

RETINOIDY MŁODOŚCI

Drugiego dnia skupiamy się na dostarczeniu skórze retinoidów o silnym działaniu odmładzającym. Dzień wcześniej dogłębnie oczyszczona cera działa jak gąbka, która chłonie substancje pielęgnacyjne i efektywniej wykorzystuje ich potencjał. W ten etap doskonale wpisuje się EISENBERG ANTI-AGE TREATMENT – zaawansowana pielęgnacja, która łączy moc retinolu z olejami z ogórecznika i pestek winogron o działaniu regenerującym i odżywczym. Formułę wzbogacają witaminy E i C neutralizujące wolne rodniki. Dzięki zastosowaniu unikalnej Formuły Trio-Molecular® skóra otrzymuje pełne, wielowymiarowe wsparcie.

SPRAWDŹ: EISENBERG ANTI-AGE TREATMENT, 795 zł/50 ml/sephora.pl

DOGŁĘBNA REGENERACJA

Trzeci dzień to rozpoczęcie „weekendu” dla skóry – czasu głębokiej regeneracji. W rytuale skin cycling’u warto wtedy postawić na maseczkę, która koi, odżywia i wspiera naturalną odbudowę. EISENBERG MELT-IN REPAIRING MASK ma kremową, rozpływającą się na skórze konsystencję. Dzięki połączeniu wyciągów roślinnych, naturalnych olejów i witamin działa przeciwzapalnie, nawilżająco oraz neutralizuje wolne rodniki. Maseczkę nakłada się grubszą warstwą na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt, pozostawia 15–20 minut, a resztę delikatnie wmasowuje. Skóra staje się silnie nawilżona, wygładzona i wyraźnie odżywiona, przygotowana do kolejnej dawki regeneracji w ostatnim etapie.

SPRAWDŹ: EISENBERG MELT-IN REPAIRING MASK, 595 zł/75 ml/sephora.pl

Czwarty dzień to dopełnienie intensywnego odżywienia i ochrony skóry. W tym etapie rytuału warto sięgnąć po EISENBERG NOURISHING ULTRA-RICH CREAM, który ujędrnia i wygładza nawet najbardziej suchą czy wrażliwą cerę. Krem łączy odżywcze masło karite, odbudowujące i chroniące skórę, z bisabobolem, który łagodzi podrażnienia i koi. Dzięki zastosowaniu Formuły Trio-Molecular®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia komórki, skóra staje się gładka, odżywiona i odporna na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych, takich jak wiatr czy skoki temperatur. To idealne zwieńczenie rytuału skin cyclingu, które daje cerze pełną ochronę i przygotowuję ją na powrót do pierwszego etapu pielęgnacji.

SPRAWDŹ: EISENBERG NOURISHING ULTRA-RICH CREAM, 339 zł/75 ml/sephora.pl

Piątego dnia zacznij od pierwszego kroku i obserwuj, jak dzień po dniu skóra staję się coraz zdrowsza i piękniejsza!