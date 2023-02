Skóra idealnie przygotowania na wiosnę. Rytuały dla piękna

Cała seria to aż 8 wegańskich produktów do pielęgnacji twarzy i ciała polecanych do wszystkich typów cery, czyli między innym do:

skóry suchej, przesuszonej

skóry dojrzałej- potrzebującej regeneracji, odświeżenia, rozjaśnienia

skóry z pierwszymi oznakami starzenia, z tendencją do występowania zmian trądzikowych, trądziku różowatego

cery tłustej, mieszanej skłonnej do trądziku

na problemy skórne kobiet pojawiające się w cyklu menstruacyjnym

skóry pozbawionej blasku, „zmęczonej”

Produkty oparte są na wysokoskoncentrowanych dawkach witamin, z których najistotniejszą rolę pełni niacynamid (witamina B3), pozostałe witaminy to C, E, B5, B6.

Kosmetyki mają charakter energetyzująco-rewitalizujący skórę. Wpisują się w koncept pielęgnacyjny flash effect, czyli BŁYSKAWICZNY EFEKT W EKSPRESOWYM TEMPIE.

CODZIENNY RYTUAŁ ENERGETYZUJĄCY NA DZIEŃ i zajmuje UWAGA 3 minuty!

skórę myjemy żelem oczyszczającym- łagodne składniki usuną codzienne zanieczyszczenia i odblokują pory

używany toniku- kwasowe pH produktu przywróci skórze balans, przygotowując do aktywnej pielęgnacji

delikatnie wklepujemy aktywne serum do twarzy

nanosimy niewielką ilość kremu na przebudzenie- lekka formuła produktu zadziała jak pielęgnacyjny primer, pozostawiając satynową warstwę ochronną na naskórku

Jest jeszcze jeden rytuał związany z dokładnie tymi produktami, a mianowicie NIE- CODZIENNY RYTUAŁ UPIĘKSZAJĄCY PRZED APLIKACJĄ MAKE-UP’U przygotowujący skórę na wielkie wyjście- ważne wystąpienie, imprezę, galę, randkę

Do obu tych rytuałów potrzeba następujące produkty:

Naturalnie nawilżamy KREM NA PRZEBUDZENIE PORANNY SHOT produkt wegański, 92% składników pochodzenia naturalnego, naturalnie nawilżamy witamina C.B3, pielęgnacja multiwitaminowa. Lekki jak primer krem o satynowym wykończeniu. Idealny pod makijaż, dobrze miesza się z podkładem. Zawiera energetyzująco-nawilżające witaminy. DZIAŁANIE: rewitalizuje, wygładza i nawilża naskórek. Ujednolica koloryt i dodaje skórze młodzieńczej świeżości. Pojemność 50 ml, cena na półce 12,31 zł.

Naturalnie nawilżamy ŻEL OCZYSZCZAJĄCY DO TWARZY NA CO DZIEŃ produkt wegański, 96% składników pochodzenia naturalnego, naturalnie nawilżamy witamina C.B3, pielęgnacja multiwitaminowa. Beztłuszczowy żel myjący do każdego rodzaju cery, również wrażliwej i przesuszonej. Przeznaczony do łagodnego oczyszczania i nawilżania skóry. Oparty na delikatnych składnikach myjących oraz aktywności witamin C i B3-niacynamidu. DZIAŁANIE: oczyszcza i nawilża w czasie codziennego mycia. Usuwa zanieczyszczenia i odblokowuje pory. Przy regularnym stosowaniu zapobiega niedoskonałościom. Pozostawia skórę odświeżoną, czystą i miękką w dotyku. Jest delikatny nawet dla wrażliwej skóry. Pojemność 190 ml, cena na półce 11,38 zł.

Naturalnie nawilżamy TONIK PRZED MAKIJAEM I PO MAKIJAŻU produkt wegański, 95% składników pochodzenia naturalnego, naturalnie nawilżamy witamina C.B3, pielęgnacja multiwitaminowa. Tonik w sprayu do każdego rodzaju cery. Przeznaczony do skutecznego tonizowania skóry esencją aktywnych witamin - głównie C i B3 (niacynamid) oraz B5, B6 i E o energetyzującym działaniu. Idealnie przygotowuje skórę do aplikacji kremu lub podkładu. Pomaga w równomiernym rozprowadzeniu i nakładaniu preparatów pielęgnacyjno-upiększających oraz przy blendowaniu gęstszych, kryjących fluidów. DZIAŁANIE: tonizuje i oczyszcza naskórek. Nawilża skórę i utrzymuje jej naturalny balans. Rewitalizuje, przywraca skórze witaminową energię. Zapewnia przyjemne uczucie orzeźwienia. Pojemność 190 ml, cena na półce 12,24 zł.

Naturalnie nawilżamy AKTYWNE SERUM produkt wegański, 96% składników pochodzenia naturalnego, naturalnie nawilżamy witamina C.B3 niacynamid, pielęgnacja multiwitaminowa. Aktywne serum o wodnej, lekkiej konsystencji. Bogate w esencję witamin C i B3 (niacynamid), których stężenia wykazują skuteczność multipielęgnującą. Dodatkowo serum posiada skoncentrowaną dawkę energetyzująco-nawilżających witamin B5, B6 i E oraz wygładzający kompleks peptydów pochodzenia naturalnego. Serum można łączyć z kremem na przebudzenie lub z nocnym kremem-maską dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów witaminowej pielęgnacji. Jest bardzo wydajne i ma subtelny zapach. DZIAŁANIE: aktywnie regeneruje i wzmacnia skórę. Wygładza zmarszczki, poprawia elastyczność i gładkość. Kompleksowo odmładza wygląd skóry. Rozjaśnia naskórek i wyrównuje koloryt cery. Działa ochronnie na skórę. Pojemność 30 ml, cena na półce 12,31 zł.

i Autor: Materiały prasowe Ziaja

i Autor: Materiały prasowe ZIaja

i Autor: Materiały prasowe Ziaja