Skóra pełna blasku, a może kontrolowany mat? Sama wybierasz, jaki efekt Ci pasuje. Makijaż na wiosnę

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie.

Podkład, jaki znamy to jednak stosunkowo współczesny wynalazek, a jego historia zaczyna się w latach 50-tych. Producent kosmetyków Maksymilian vel Michaił Faktor, znany bardziej jako Max Factor wypuścił w 1953 roku produkt, który miał niwelować świecącą się skórę na planach filmowych. Creme Puff był połączeniem klasycznego pudru z podkładem w kremie.

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków. To właśnie pielęgnacja jest podstawą glass skin, makijaż jest jedynie jej dopełnieniem. Postaw w nim przede wszystkim na rozświetlające bazy i rozświetlacze w kremie. Twarz konturuj świetlistym różem i jasnym rozświetlaczem. Zrezygnuj z produktów mocno matujących na rzecz kosmetyków nawilżających o świetlistym, nawet satynowym wykończeniu. Jeżeli nie potrzebujesz mocnego krycia dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja z ciężkich podkładów na rzecz lżejszych kremów BB.

Jaki podkład do świetlistego makijażu?

Lancôme - TEINT IDOLE ULTRA WEAR CARE & GLOW FOUNDATION

Zapewnia długotrwały blask, który pozostaje świeży przez cały dzień - bez blaknięcia i osadzania się w drobnych zmarszczkach. Dostępny w wielu możliwych do zmieszania odcieniach, aby uzyskać jednolitą i zdrowo wyglądającą cerę, niezależnie od rodzaju i odcienia skóry.

Potrzebujesz większego krycia i bardziej zmatowione skóry? Wybierz podkład o działaniu nawilżającym o średnio mocnym kryciu. Aplikuj go w niewielkiej ilości, by uniknąć efektu maski, w miejscach, które wymagają większej ilości kosmetyki możesz dołożyć go więcej. Wiele podkładów drogeryjnych, o lekkim kryciu można z powodzeniem budować dzięki czemu uzyskamy lepsze efekty i przykryjemy wszelkie niedoskonałości. Dobrym pomysłem, by uzyskać efekt promiennej i świetlistej skóry jest również mieszani podkładu z ulubionym kremem nawilżającym albo płynnym rozświetlaczem. W ten sposób fluid będzie lżejszy, a nasza nabierze zdrowego blasku.

Podkład o matowym wykończeniu bez podkreślania suchości skóry

Lancôme - Teint Idole Ultra Wear

W 1997 roku marka Lancôme wprowadziła na rynek Teint Idole, oferując kobietom na całym świecie możliwość uzyskania perfekcyjnej cery. Od tamtej pory nasz podkład zyskał sławę dzięki wyjątkowej technologii i naturalnie matowemu wykończeniu, które gwarantuje uczucie komfortu, nawilża i trwale kryje, nie powodując efektu maski, nie zbierając się w zagłębieniach skóry oraz nie rozmazując się.

Bazując na osiągnięciach Teint Idole Ultra, nowy Teint Idole Wear Ultra zapewnia 24 godzinne niezauważalne na skórze krycie, spowijając twarz najcieńszym woalem. Daj się uwieść poczuciu nieopisanego komfortu i miej pewność, że wyglądasz idealnie. Wykorzystujący zaawansowaną technologię Airwear Technology™ Teint Idole Ultra Wear jest tak lekki, że dosłownie go nie czujesz. Przepuszcza powietrze, gwarantując naturalnie matowe wykończenie i pełne krycie przez całą dobę. Unowocześniona formuła Teint Idole Ultra Wear została wzbogacona w 81% w serum pielęgnacyjne oraz tarczę ochronną z filtrem SPF 35. Jest odporna na pot, a w jej składzie znalazły się kwas hialuronowy, wyciąg z moringa, witamina E oraz probiotyki, składniki trwale nawilżające oraz zabezpieczające skórę dzięki efektowi anti-pollution effect.

