Skóra sucha i wymagająca w domowym SPA. Tajniki składników aktywnych dla nawilżenia i regeneracji

Czego potrzebuje skóra wrażliwa, odwodniona i charakteryzująca się utratą jędrności? Eksperci podkreślają, że zdecydowanie – spersonalizowanej rutyny w domowym SPA opartej o odpowiednio wyselekcjonowane składniki aktywne. Wśród nich kosmetolodzy wymieniają kwas laktobionowy, który jest prawdziwym królem ukojenia i THA, czyli potrójny kwas hialuronowy, który regeneruje i nawilża, działając przy tym odmładzająco. Co jeszcze warto wiedzieć o mocy tych składników?

Balans nawilżenia i antyoksydacja w kwasie laktobionowym

Składnik „numer jeden” dla wrażliwców to kwas laktobionowy. To substancja należąca do grupy polihydroksykwasów (PHA), która wykazuje silne właściwości regenerujące. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, przyspiesza proces gojenia oraz wzmacnia czynności bariery naskórkowej. Kwas laktobionowy poprawia ponadto nawilżenie skóry poprzez wiązanie wody w naskórku i tworzenie powłoki okluzyjnej, co zapobiega transepidermalnej utracie wody.

Od lat kwas laktobionowy jest jedną z substancji najmocniej docenianych w kosmetyce gabinetowej, gdzie stanowi podstawę zabiegów kojących i odżywczych. Ostatnio coraz częściej włączamy go do codziennej, domowej rutyny. I słusznie, ponieważ dla cery suchej i zmęczonej to prawdziwy game-changer. – Kwas laktobionowy bardzo skutecznie regeneruje i wzmacnia barierę naskórkową skóry, ale także działa przeciwstarzeniowo. Ma cenne właściwości przeciwzapalne, co jest niezwykle istotne w kontekście pielęgnacji cery suchej, która wykazuje skłonność do mikrouszkodzeń naskórka – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki mesoBoost®. – Co istotne, kwas laktobionowy doskonale sprawdza się nie tylko w codziennej, domowej pielęgnacji, ale stanowi także idealne wsparcie dla skóry po zabiegach kosmetycznych – dodaje.

Kosmetolodzy wskazują, że to jeszcze nie koniec cennych właściwości kwasu laktobionowego. Kolejnym – jest wpływ na układ immunologiczny skóry i skuteczne pobudzanie do ochrony. Co więcej, ten składnik aktywny efektywnie niweluje widoczność popękanych naczynek i rumienia. – Dla przesuszonej skóry, która zwykle wykazuje skłonność do podrażnień i bywa zaczerwieniona, to właściwość na wagę złota. W linii Regeneration Booster od mesoBoost® kwas laktobionowy połączony został z cennym olejem z baobabu, który dostarcza skórze m.in. tokoferol i nienasycone kwasy tłuszczowe: omega-3 oraz omega-6 – mówi Agnieszka Kowalska.

Potrójna regeneracja – THA

Potrójny kwas hialuronowy nazywany w skrócie THA to kwas hialuronowy o trzech różnych wielkościach cząstek. Jak podkreślają kosmetolodzy – to właśnie jego super-moc! Dzięki tej różnorodności „potrafi” docierać do różnych warstw skóry regenerując ją i nawilżając na wielu płaszczyznach. THA zdecydowanie stoi na podium w domowej pielęgnacji skóry suchej i wymagającej odżywienia. Eksperci wskazują także, że trójcząsteczkowy kwas hialuronowy stanowi skuteczne rozwiązanie dla cery dojrzałej, która często wykazuje skłonność do utraty wody. Pomaga również wypełnić zmarszczki i pozytywnie wpływa na gęstość skóry.

Co warto wiedzieć o wielkości zróżnicowanych cząsteczek THA? – Najmniejsze cząstki kwasu hialuronowego to ULMW (utraniskocząsteczkowy kwas hialuronowy). To one wnikają najgłębiej w strukturę skóry i mają unikalną zdolność wiązania wody. Większe od nich są cząstki LMW (niskocząsteczkowy kwas hialuronowy), które pozytywnie wpływają na jędrność skóry i ułatwiają innym substancjom aktywnym dotarcie do naszych komórek. Największe są cząstki HMW (wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy). Ten rodzaj cząsteczek tworzy z kolei na powierzchni naskórka film sprzyjający utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia – wyjaśnia Agnieszka Kowalska. – W codziennej pielęgnacji potrójny kwas hialuronowy stanowi skuteczne rozwiązanie dla wymagającej, przesuszonej skóry z objawami starzenia – dodaje.

mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

Intensywnie regenerujący krem do twarzy

Intensywnie regenerujący krem do twarzy mesoboost REGENERATION BOOSTER z kwasem laktobionowym i olejem z baobabu przeznaczony jest szczególnie do skóry suchej, szorstkiej, z zaburzoną barierą hydrolipidową oraz wrażliwej. Doskonale sprawdzi się także po zabiegach kosmetologicznych i dermatologicznych. Formuła zawiera kwas laktobionowy, który przyspiesza odnowę naskórka. Ujednolica strukturę skóry, zarazem wygładzając i poprawiając jędrność. Bogaty olej z baobabu wspiera regenerację skóry, odżywia oraz przynosi skórze ukojenie.

mesoBoost® THA FORTE

Krem do twarzy

mesoBoost® THA FORTE hyaluronic acid + niacinamide + caffeine krem to kombinacja wyselekcjonowanych składników aktywnych zamkniętych w preparacie do walki z wiekiem. Receptura bazująca na 3% stężeniu potrójnego kwasu hialuronowego pozwala zachować skórę w doskonałej kondycji. Potrójny kwas hialuronowy korzystnie wpływa na gęstość skóry oraz jej regenerację. Niacynamid wyróżnia się działaniem antyoksydacyjnym i łagodzącym, a kofeina pobudza skórę do działania i dodaje energii.

POTRÓJNY KWAS HIALURONOWY - trzy cząsteczki HA różnej wielkości mocno nawilżają skórę *ULMW - Ultraniskocząsteczkowy kwas hialuronowy *LMW - Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy *HMW - Wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy

NIACYNAMID - składnik o działaniu przeciwzapalnym, łagodzi zaczerwienienia, ale również hamuje proces starzenia poprzez wychwytywanie wolnych rodników.

KOFEINA to mocny antyoksydant wychwytujący wolne rodniki, przez co hamuje proces starzenia się skóry.