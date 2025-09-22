Skóry suche w końcu mają swój matowy podkład! Aksamitna cera i wykończenie idealne na większe wyjścia

Karolina Piątkowska
2025-09-22 9:36

Nie zawsze i nie wszędzie trzeba kochać glow w makijażu. Na większe wyjścia lepiej sprawdzają się podkłady o matowym wykończeniu - lepiej wyglądają na zdjęciach oraz w sztucznym świetle. Dla skór suchych znalezienie matującego podkładu jest trudne. Większość z nich podkreśla suche skórki i nie wygląda najlepiej. Wyjątkiem może okazać się nowy podkład marki Benefit Cosmetics.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Matowy podkład może być zaskakująco dobrym wyborem dla skóry suchej, szczególnie jeśli zależy Ci na nieskazitelnym wyglądzie na zdjęciach lub w sztucznym oświetleniu. Warto jednak pamiętać, że nie każdy matujący produkt będzie odpowiedni. Skóra sucha potrzebuje formuł, które nie tylko zapewnią matowe wykończenie, ale także nie będą podkreślać suchych skórek i drobnych zmarszczek. Szukaj podkładów, które w swoim składzie zawierają składniki nawilżające i odżywcze, a jednocześnie oferują pożądany efekt zmatowienia. Idealny matowy podkład dla skóry suchej powinien wyrównywać koloryt cery, redukować widoczność niedoskonałości i zapewniać komfort noszenia przez cały dzień, bez uczucia ściągnięcia czy przesuszenia.

BENEFIT COSMETICS The Porefessional Foundation to podkład obiecujący wygładzenie i matowe wykończenie, wzbogacony o niacynamid. Jego lekka konsystencja dobrze się rozprowadza i zapewnia średnie krycie, skutecznie maskując drobne niedoskonałości i optycznie zmniejszając widoczność porów. Efekt matowej cery utrzymuje się przez kilka godzin, jednak osoby z bardzo suchą skórą mogą odczuwać lekkie napięcie w ciągu dnia i powinny pamiętać o odpowiednim nawilżeniu przed aplikacją. Podkład dobrze prezentuje się na zdjęciach i w sztucznym świetle, dając efekt gładkiej i jednolitej skóry. Niacynamid w składzie to dodatkowy plus za potencjalne właściwości pielęgnacyjne. Ogólnie, to dobry wybór dla osób poszukujących matującego podkładu z dodatkowymi korzyściami pielęgnacyjnymi, szczególnie przy cerze normalnej i mieszanej.

Właściwości:

  • Średnie krycie łatwe do zbudowania
  • Wygładzone pory i teksturę
  • Trwałość do 24 godzin
  • Niacynamid, który wygładza skórę
  • Podkład wodoodporny
  • Nie zatyka porów, testowany dermatologicznie
  • Podkład nawilżający i kryjący
