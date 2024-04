Skup się na włosach, czyli kompleksowa pielęgnacja

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY A ZDROWIE I PIĘKNY WYGLĄD WŁOSÓW

Zapewnienie skórze głowy, mieszkom włosowym i cebulkom odpowiedniego poziomu składników odżywczych i wody, a także ochrona płaszcza hydrolipidowego i regularne usuwanie martwego naskórka to kluczowe kroki w tworzeniu odpowiednich warunków dla wzrostu włosa. Jak to osiągnąć? Kluczowe są właściwa, pełnowartościowa dieta oraz regularne stosowanie odpowiednich kosmetyków.

Podobnie do skóry twarzy, skóra głowy potrzebuje regularnego złuszczania. tołpa® dermo hair peeling. trychologiczny peeling do skóry głowy skutecznie oczyszcza i regeneruje skórę głowy. Usuwa zrogowaciały naskórek, zanieczyszczenia i środki do stylizacji. Redukuje wydzielanie sebum (kwas glikolowy) i zapewnia długotrwałą świeżość (ekstrakt z trawy cytrynowej). Przywraca równowagę i poprawia kondycję skóry (ekstrakt z bazylii). Działa antybakteryjnie (trawa cytrynowa). Łagodzi świąd i podrażnienia (pantenol). Pobudza naturalne mechanizmy regenerujące skórę, nawilża i koi. Przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji. Delikatny masaż przyczynia się do wzmocnienia mieszków włosowych, przez co włosy stają się grubsze, mocniejsze i mniej podatne na wypadanie. Jest bezpieczny dla włosów farbowanych i po zabiegach fryzjerskich.

Chcesz pobudzić swoje włosy do wzrostu? Nałóż na skórę głowy tołpa.® hair rituals, serum do skóry głowy, rytuał wzmocnienia włosów od nasady. Lekka, nieobciążająca formuła koi i nawilża skórę głowy (torf tołpa.®, niacynamid) przywracając jej równowagę. Reguluje wydzielanie sebum, zapobiegając przetłuszczaniu się skóry głowy. Nadaje włosom lekkość i świeżość. Pielęgnuje i wzmacnia skórę głowy (kofeina) , co wpływa pozytywnie na wzrost i zdrowy wygląd włosów na długości. Aby wzmocnić jego działania, po aplikacji serum wykonaj delikatny masaż skóry głowy opuszkami palców. W ten sposób pobudzisz ukrwienie mieszków włosowych i zapewnisz sobie przyjemny, relaksujący rytuał.

Po pielęgnacji skóry głowy należy zwrócić uwagę na same włosy. Trzeba pamiętać, że ich wygląd zależy nie tylko od stanu cebulek, ale również od czynników, na jakie są wystawione ich łodygi.

Włosy regularnie podlegają tarciu, napięciu oraz działaniu różnych temperatur. Aby zniwelować skutki czynników środowiskowych i wzmocnić włosy, warto sięgnąć po odpowiednie odżywki.

Odżywki z linii tołpa.® hair rituals zadbają o kondycję włosów i pomogą uzyskać efekt plumpingu, botoksu czy laminacji we własnej łazience. Odżywki możesz nałożyć nie tylko po, ale i przed myciem, dla zabezpieczenia włosów na długości przed szamponem. tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt plumping rytuał nawilżenia i miękkości ma lekką formułę, która nawilża włosy i zapobiega ich elektryzowaniu się. W efekcie włosy są miękkie i przyjemne w dotyku. To zasługa torfu tołpa.® , kwasu hialuronowego, hialuronianu sodu, masła shea i ametystu. Gdy marzysz o tafli lśniących, gładkich i sypkich włosów, postaw na tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt laminacji rytuał wygładzenia i blasku. Substancja laminująca otula włosy, zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Przywraca włosom witalność, sprężystość i elastyczność, dzięki zawartości składników aktywnych: torfu tołpa.®, roślinnej keratyny, czynnika laminującego, oleju macadamia, betainy i ametystu. Dla maksymalnego efektu, po nałożeniu odżywki, rozczesz włosy szczotką lub grzebieniem. Jeśli twoje włosy mają tendencję do elektryzowania lub są gęste i kręcone, pokochają: tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów z efektem botoksu rytuał regeneracji i odżywienia, która silnie regeneruje i wzmacnia strukturę włosa, dając efekt mocnych, odżywionych i zdrowo wyglądających włosów. Można stosować ją jako odżywczą maskę (10 min) lub kurację silnie odbudowującą (40 min). Torf tołpa.®, olej awokado, olej migdałowy, kwas mlekowy i ametyst w połączeniu chronią włosy przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, przeciwdziałają łamaniu i kruszeniu. Jednocześnie wzmacniają strukturę włosa i poprawiają jego kondycję.

