Skuteczniejsze niż retinol. Kosmetyki, które dosłownie wyprasują zmarszczki

Podaruj bliskim to, co najlepsze - pomysły na prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka

"Zawsze wierzyłam w nieograniczony potencjał R&D, który pozwala tworzyć innowacyjne i skuteczne produkty przeciwstarzeniowe: poszukiwanie silnych składników i nowych działań, z klinicznie przetestowaną i udowodnioną skutecznością, jest kluczowym, stale powtarzającym się tematem wśród moich zespołów. Stworzyć alternatywę dla retinolu, lepiej tolerowaną przez skórę i o sile działania nie równoważnej, ale przewyższającej ten prekursorski składnik przeciwstarzeniowy - to było ogromne wyzwanie! Zależało nam również, abyprzy tym, jak zawsze pozostać wiernym naszym zasadom i zamknąć innowacyjną technologię w zmysłowych formułach, uwielbianych przez kobiety. Udało nam się sprostać temu wyzwaniu dzięki ekskluzywnej technologii wykazującej rewolucyjne działanie na wszelkie oznaki starzenia". – mówi Aliza Jabès, założycielka oraz prezes NUXE Group

ULTRA-NATURALNOŚĆ - ULTRA-TECHNOLOGIA - ULTRA- SKUTECZNOŚĆ

Ta wyjątkowa gama produktów do pielęgnacji skóry, przebadana dermatologicznie i objęta 3 patentami, zawiera niezwykle skuteczną, ekskluzywną technologię opartą na składnikachpochodzenia naturalnego, skuteczniejszą niż retinol*: Technologię Alfa[3R](1,2). Będący sercem formuł do pielęgnacji twarzy koncentrat Nuxuriance Ultra Alfa[3R] o niezrównanej innowacyjności działa na skórę na 3 różnych poziomach, zapewniając kompleksową korektę głównych oznak starzenia: zmarszczek, utraty jędrności i blasku, zwiotczenia.

SKÓRA WYGLĄDA NA WYRAŹNIE MŁODSZĄ

90% kobiet potwierdza, że ich skóra jest bardziej napięta

96% kobiet potwierdza, że skóra jest jędrniejsza

TECHNOLOGIA ALFA[3R] NIEZWYKŁE TRIO ULTRA SKUTECZNYCH SKŁADNIKÓW PRZECIWSTARZENIOWYCH

Technologia Alfa[3R] to innowacja stworzona w Laboratoriach NUXE we Francji, inspirowana niezwykłą mocą i siłą natury. W samym sercu tej wyjątkowej technologii znajduje się trio składników pochodzenia naturalnego oferujących globalną korektę przeciwstarzeniową skuteczniejszą niż retinol w zwalczaniu głównych oznak starzenia.

Rośliny to niewyobrażalne bogactwo surowców wykorzystywanych w tworzeniu receptur wyjątkowych i niezwykle skutecznych kosmetyków. A w połączniu z wiedzą, wieloletnim doświadczeniem, innowacyjnym podejściem i nowoczesnym spojrzeniem na potrzeby dzisiejszych kobiet umożliwiło ekspertom firmy NUXE otrzymanie składnika idealnego pochodzącego prosto z serca natury. Każda roślina ma swój unikalny i niepowtarzalny kod genetyczny, który ją charakteryzuje. Laboratorium NUXE poszło o krok do przodu i zdecydowało się na zaawansowane badania botaniczne DNA, które pozwoliły na identyfikację, weryfikację i w końcu na wybór najbardziej aktywnych cząsteczek z określonych gatunków roślin. A to oznacza, że wkraczająca na rynek technologia Alfa[3R] to najwyższa jakość, bezpieczeństwo oraz efekty, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających konsumentów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

KWAS HIALURONOWY(1) - pochodzenia naturalnego, uzyskany w procesie biofermentacji o działaniu regenerującym na włókna skóry.

ALFALFA - ORGANICZNY EKSTRAKT Z LUCERNY SIEWNEJ - regenerujący koncentrat roślinny o silnym działaniu odbudowującym skórę właściwą i naskórek, który naśladuje działanie retinolu

EKSTRAKT Z LILIOWCA(1) – posiada unikalne właściwości antyoksydacyjne i ujędrniające.

TECHNOLOGIA ALFA[3R] DLA POTRÓJNEGO DZIAŁANIA NA SKÓRĘ

Dzięki technologii Alfa[3R](1) Laboratoire NUXE przewyższyło skuteczność retinolu na 3 potężnych poziomach działania na skórę:

[R]ewitalizuje

[R]egeneruje

[R]edukuje zmarszczki

SPEKTAKULARNA SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH LABORATORYJNYCH

Skuteczność technologii Alfa[3R] została potwierdzona badaniami klinicznymi. Test in vitro został przeprowadzony w laboratorium na dwóch formułach o identycznej bazie, z których jedna zawierała stężenie retinolu zwykle stosowane na rynku, a druga stężenie technologii Alfa[3R] znajdujące się w formułach do pielęgnacji twarzy Nuxuriance ULTRA Alfa[3R].

POZNAJ REWOLUCYJNĄ LINIĘ!

NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy na dzień

Jego luksusowa konsystencja, która nie pozostawia tłustego wykończenia i wyrafinowany zapach, charakterystyczny dla gamy, sprawiają, że jest to wielowymiarowy sprzymierzeniec w pielęgnacji przeciwstarzeniowej dla wszystkich rodzajów skóry. Prawdziwe naukowe osiągnięcie, Krem przeciwstarzeniowy na dzień wykorzystuje technologię ALFA[3R], abyzwalczać główne oznaki starzenia i wyraźnie odmładzać skórę. Już po pierwszym zastosowaniu skóra staje się bardziej jędrna u 81% użytkowniczek, a wyrównanie kolorytu zauważalne u 85%. Po miesiącu stosowania zmarszczki są wygładzone u 76%(3) użytkowniczek, skóra wydaje się napięta u 90% i jędrniejsza u 96%. 9 na 10 kobiet twierdzi,że wybrałoby ten produkt.

NUXE Nuxuriance ULTRA Serum przeciwstarzeniowe na przebarwienia

Wzbogacone witaminą C serum przeciwstarzeniowe pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień, jednocześnie dodając cerze zdrowego, promiennego blasku. 86% użytkowników uważa, że ich skóra jest bardziej jednolita po 2 tygodniach stosowania.

NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy do skóry wokół oczu i ust

Ten kompleksowy zabieg 2 w 1 na okolice wokół oczu i ust zwalcza zmarszczki mimiczne wokół oczu i ust. Po 2 miesiącach zmarszczki są wygładzone, a skóra wygląda na zrewitalizowaną u 87% użytkowników. Cienie pod oczami (powierzchniowe) zostają zredukowane o 33%.

NUXE Nuxuriance ULTRA Bogaty krem przeciwstarzeniowy na dzień

Globalny krem przeciwstarzeniowy dla skóry suchej i bardzo suchej, dzięki jeszcze bogatszej konsystencji, która zapewnia natychmiastowy komfort. Skóra jest zrewitalizowana u 86% użytkowników już po pierwszym tygodniu.

NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy na dzień SPF 30

Krem 2 w 1 o podwójnym działaniu przeciwstarzeniowym i ochronnym UVA/UVB dzięki SPF 30. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, ujędrnia i uelastycznia skórę według 91% użytkowników.

NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy na noc

Krem przeciwstarzeniowy na noc naprawia i regeneruje skórę podczas snu. Po 28 dniach 80% użytkowników potwierdza, że ich skóra jest zrewitalizowana, a po dwóch miesiącach,że skóra jest jędrniejsza o ponad 38%.

NUXE Nuxuriance ULTRA Ujędrniające mleczko do ciała

Balsam do ciała o luksusowej konsystencji świetnie sprawdzi się na obszarach ciała dotkniętych zwiotczeniem skóry. Pozwoli uzyskać potrójny efekt: lifting, modelowanie i przebudowę. Już po 28 dniach stosowania 94% użytkowników potwierdziło, że ich skóra jest wygładzona, a 88% jędrniejsza.

NUXE Nuxuriance ULTRA Krem do rąk na przebarwienia

Przeciwstarzeniowy krem do rąk zawiera stabilizowaną formę witaminy C, która pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień. Wygładza i odżywia skórę, a jego nietłusta i nieklejąca się konsystencja szybko wnika w skórę, pozostawiając wyrafinowany zapach kwiatu pomarańczy, maliny i drzewa sandałowego. Dłonie są nawilżone u 100% użytkowniczek, skóra jest bardziej jednolita, a jej koloryt wyrównany u 85% badanych.(

i Autor: materiały prasowe NUXE