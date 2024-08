Skuteczność, wygoda… i nie tylko! 5 cech fotoprotekcji na piątkę

Słońce to spełnienie marzeń o udanych wakacjach. Złote promienie na piaszczystej plaży, dalekie wycieczki w gorące dni i inspirujące przygody. Ideał! Eksperci zwracają uwagę, że letnia ekspozycja na słońce ma… dwie strony medalu. Jedna z nich – ta pozytywna – oznacza produkcje witaminy D, a w konsekwencji, m.in. wzrost odporności, wzmocnienie kości i zębów oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Druga, negatywna, strona słonecznego medalu związana jest z wpływem promieni UV na skórę. Specjaliści wskazują, że promienie słoneczne sprzyjają powstawaniu przebarwień, fotostarzeniu i zmianom nowotworowym. Oznacza to, że słowem-kluczem zdrowej pielęgnacji skóry latem powinna być perfekcyjna fotoprotekcja. Perfekcyjna, czyli jaka? Poznaj 5 cech fotoprotekcji na piątkę.

Skuteczna

Skuteczna fotoprotekcja to taka, która efektywnie chroni naszą cerę przed negatywnym działaniem promieni UV. Eksperci wskazują, że na naszą skórę działają dwa kluczowe rodzaje promieniowania – UVA i UVB. UVA to fale długie, które docierają głęboko w głąb skóry. To one w znacznym stopniu odpowiadają za fotostarzenie, alergie, a także zmiany o charakterze nowotworowym. Skrót UVB oznacza z kolei fale o średniej długości, które wykazują działanie rumieniotwórcze (potocznie zwane opalaniem). Przed którymi falami powinniśmy chronić naszą skórę?

Zobacz także: Moda na jesień! Wielki powrót trendów Ten sezon zdominuje jeden styl

– Dla pełnej ochrony należy sięgać po produkty z fotoprotekcją promieni UVB i UVA, a zatem – nie tylko tych, które mogą powodować oparzenie, ale także tych, które negatywnie wpływają na kolagen w strukturze naszej skóry oraz są odpowiedzialne za fotostarzenie – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®

Multifunkcjonalna

Kosmetolodzy podkreślają, ze fotoprotekcja powinna być nie tylko skuteczna, ale także multifunkcjonalna. Co to oznacza? W dużym skrócie – że kosmetyki, które wybieramy, powinny mieć więcej niż jedną „umiejętność”. Przede wszystkim muszą zapewniać nam skuteczną ochronę przed działaniem promieni UV. Po drugie – i równie ważne – powinny pielęgnować skórę. – Produkty przeciwsłoneczne przez cały sezon letni są kosmetykami numer jeden. Aplikujemy je wielokrotnie w ciągu dnia, dlatego tak ważne jest, by zawierały cenne składniki aktywne o działaniu nawilżającym i wspierającym mikrobiom. W ten sposób kilkakrotnie aplikując kosmetyki ochronne, zapewniamy także cerze cenne składniki odżywcze – mówi Agnieszka Kowalska

Systematyczna

Co to oznacza? Po pierwsze: systematyczna fotoprotekcja to taka, której aplikację powtarzamy regularnie w ciągu dnia. Eksperci wskazują, że preparaty przeciwsłoneczne powinniśmy aplikować co 2-3 godziny, dodatkowo nanosząc je na skórę po każdej kąpieli. Wskazówką dla oceny odpowiedniej częstotliwości aplikacji jest oznaczenie SPF, czyli Sun Protection Factor. – SPF oznacza moc, z jaką wybrany przez nas kosmetyk może ochronić nas przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UVB – podpowiada Agnieszka Kowalska. – Chcąc określić, na jak długo ochroni nas dany produkt po jednej aplikacji, należy przemnożyć faktor wskazany na opakowaniu (np. SPF20 lub SPF30) przez liczbę minut, po jakich występuje u nas reakcja na słońce (lekkie zaczerwienienie) bez zastosowania kosmetyku ochronnego. A zatem, jeśli bez ochrony nasza skóra delikatnie zmieni kolor po 10 minutach, to z filtrem SPF50 – ta reakcja wystąpi w przybliżeniu po 500 minutach – dodaje.

Po drugie, systematyczna fotoprotekcja to ta… którą stosujemy regularnie przez cały rok. Kosmetolodzy wskazują, że skórę należy chronić codziennie, bez względu na porę roku, a produkty z SPF powinny stanowić bazę pod codzienny makijaż.

Dostosowana do wieku

Bez względu na typ skóry i nasze naturalne predyspozycje, bezwzględnie potrzebujemy ochrony przed niekorzystnym działaniem słońca na naszą cerę. Specjaliści zwracają jednak uwagę na szczególne potrzeby dzieci, osób starszych i osób o bardzo wrażliwej skórze. W ich przypadku must-have to najmocniejsza ochrona, czyli SPF50+. Nie zapominajmy także o tym, by na plaży wybierać miejsca bardziej zacienione lub by zaopatrzyć się w parasol przeciwsłoneczny lub plażowy namiot, w którym „wrażliwcy” znajdą chwilę ukojenia.

Wygodna

Lato to czas, w którym odpoczywamy – z dala od obowiązków, problemów i wyzwań. Pełen komfort. Dlatego właśnie jednym z kluczowych filarów „fotoprotekcji na piątkę” jest łatwość aplikacji i odczucia, jakie towarzyszą nam już po nałożeniu kosmetyku na skórę. – Sięgajmy po produkty łatwe w aplikacji oraz takie, które nie pozostawiają tłustego filmu na skórze, np. transparentną mgiełkę z linii SOLVERX® Sunny Skin Protection z witaminą E. To szczególnie ważne, byśmy czuli się komfortowo. Praktyka pokazuje, że im lepiej wchłania się kosmetyk i im przyjemniejsze odczucia mamy po aplikacji, tym częściej nanosimy produkt na skórę. W przypadku kosmetyków z SPF to niezwykle ważne – mówi Agnieszka Kowalska.

SOLVERX® Sunny Skin Protection

Transparentna mgiełka przeciwsłoneczna do twarzy i ciała z SPF50+

SUNNY SKIN Protection face & body transparent sunscreen to wyjątkowo komfortowa transparentna mgiełka zapewniająca bardzo wysoką ochronę przed promieniami UVA i UVB, którą można stosować na twarz, jak i całe ciało. Można ją aplikować zarówno pod, jak i na makijaż przy zachowaniu pełnego działania ochronnego. Formuła zapewnia wygodną i higieniczną aplikację. Dzięki zawartości witaminy E w formulacji zapewnia dodatkową ochronę skóry przed fotostarzeniem.

wysoka ochrona przeciwsłoneczna (SPF50),

transparentna mgiełka do twarzy i ciała,

można stosować na i pod makijaż przy zachowaniu działania ochronnego,

wygodna i higieniczna aplikacja,

dodatkowa ochrona skóry przed fotostarzeniem,

główne składniki: witamina E

Pojemność: 150 ml,

SOLVERX® Sunny Skin Protection

Ochronny krem do twarzy z SPF 50+ dla dzieci

SUNNY SKIN Protection zapewnia bardzo wysoką, całoroczną ochronę przeciwsłoneczną SPF50+, przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia. Wysoka zawartość stabilnych filtrów SPF gwarantuje efektywną ochronę skóry przed promieniowaniem UVA i UVB. Dzięki dodatkowym składnikom takim jak ekstrakt z piwonii i trehaloza dodatkowo nawilża delikatną skórę dzieci. Zawartość prebiotyków w formulacji wspiera naturalny mikrobiom skóry dzieci. Dermokosmetyk bez dodatku składników zapachowych.

krem ochronny z wysokim współczynnikiem (SPF50) dla dzieci już powyżej 3 roku życia,

odpowiedni nawet dla bardzo wrażliwej skóry,

dodatkowo nawilża i regeneruje,

główne składniki: ekstrakt z piwonii, trehaloza

i Autor: materiał prasowy SOLVERX