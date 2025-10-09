Słyszałaś o witaminie U? To ratunek dla podrażnionej i naczynkowej cery. Kosmetyki polskiej marki z innowacyjną formułą

Cera naczynkowa charakteryzuje się nadreaktywnością naczyń krwionośnych, co prowadzi do rumienia, "pajączków" i nadwrażliwości, a w konsekwencji może prowadzić do trądziku różowatego.

Skutecznym rozwiązaniem dla cery naczynkowej może być witamina U (Methylmethionine sulfonium), pozyskiwana z kapusty, która przyspiesza regenerację skóry, łagodzi stany zapalne i wzmacnia naczynia krwionośne.

Marka Clarena stworzyła linię dermokosmetyków Vit. U Reduction Line z Vit. U Complex (połączenie witaminy U z ekstraktem z ambory), która uszczelnia naczynia krwionośne, łagodzi rumień i podrażnienia, nawilża oraz redukuje objawy trądziku różowatego.

Cera naczynkowa jest podatna na zmiany temperatur, stres i podrażnienia. Cechą charakterystyczną tego typu skóry są nadreaktywne naczynia krwionośne, w konsekwencji prowadzące do rumienia, widocznych „pajączków” (teleangiektazji), uczucia pieczenia i nadwrażliwości. W wielu przypadkach to właśnie na jej podłożu rozwija się trądzik różowaty, czyli przewlekła i trudna w leczeniu dermatoza.

Co na cerę naczynkową? Kosmetyki z witaminą U

Zarówno dla kosmetologów, jak i dla dermatologów, znalezienie skutecznej terapii rozwiązującej problemy skóry naczyniowej było dotąd ogromnym wyzwaniem. Znane i dostępne składniki działały zbyt powierzchownie lub nie przynosiły trwałych efektów.

– Również w naszym zespole poszukiwaliśmy takiego „złotego środka”. Czyli surowca, który jednocześnie wzmacniałby naczynia, łagodził rumień i koił stany zapalne. Rozwiązanie znaleźliśmy w medycynie ludowej. Przyjrzeliśmy się bliżej… kapuście, a dokładniej witaminie U (Methylmethionine sulfonium). To pochodna metioniny, naturalnie występująca w jej soku – mówi Małgorzata Pindur, Dyrektor Działu Marketingu, Badań i Rozwoju w Popławska Group, właściciela marki Clarena.

Kiedyś stosowano ją w leczeniu wrzodów żołądka i oparzeń. Jednak już w latach 50. XX wieku wykazano, że witamina ta przyspiesza gojenie tkanek i łagodzi stany zapalne przewodu pokarmowego. Prawdziwy przełom nastąpił w 2010 roku, kiedy naukowcy z Uniwersytetu w Seulu potwierdzili, że stosowana zewnętrznie przyspiesza regenerację skóry i to aż trzykrotnie.

– Wiedzieliśmy, że witamina U działa, jednak zależało nam na maksymalnym zwiększeniu jej skuteczności. Dlatego połączyliśmy ją z ekstraktem z ambory, bogatym w rutynę i epikatechiny. Z tego duetu powstał Vit. U Complex. To stabilny, aktywny surowiec o wysokiej biodostępności i działaniu ukierunkowanym na problemy cery naczyniowej – dodaje Pindur.

Potwierdzona skuteczność

Badania aplikacyjne i aparaturowe przeprowadzone w Kosmetologicznym Centrum Badawczym Popławska Group pokazują, że Vit. U Complex działa i to na wielu poziomach. Skutecznie uszczelnia naczynia krwionośne, widocznie łagodzi rumień i podrażnienia, a także zmniejsza przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Do tego intensywnie nawilża i wygładza skórę oraz redukuje objawy trądziku różowatego. Takie kompleksowe podejście realnie wzmacnia barierę ochronną skóry oraz poprawia kondycję naczyń.

Pierwsza linia dermokosmetyków z Vit. U Complex

Na bazie innowacyjnego surowca powstała Vit. U Reduction Line sygnowana przez markę Clarena, przeznaczona do skóry naczyniowej i wrażliwej. Kuracja obejmuje zarówno zabiegi profesjonalne, jak i pielęgnację domową. Każdy produkt zawiera wysokie stężenie Vit. U Complex, a ich skuteczność potwierdzono w testach klinicznych. Co ważne, kosmetyki z tej linii są wegańskie, zawierają aż do 98,5% składników pochodzenia naturalnego oraz są pozbawione składników komedogennych.

