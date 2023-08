Soczyste usta na jesień. NieUSTAjąco piękne

Nie trzeba jechać do Włoch, aby wiedzieć, na jakie akcenty w make-upie stawiają w to lato mieszkanki Mediolanu, ani być profesjonalną makijażystką, żeby perfekcyjnie pomalować usta. Wystarczy sięgnąć po kosmetyki włoskiej marki KIKO Milano, która od ponad 25 lat przybliża trendy ze światowych wybiegów mody. A tego lata bezapelacyjnie modne są mocno podkreślone usta, przez wiele godzin pozostające w nienagannym stanie! Taki efekt pozwolą uzyskać matowa pomadka Lasting Matte Veil Liquid Lip Colour i Juicy Tint Lips & Cheeks Liquid Colour, czyli żelowa pomadka 2 w 1 do ust i policzków.

KIKO Milano Lasting Matte Veil Liquid Lip Colour

Matowa pomadka w płynie ma ultralekką, pudrową konsystencję, która perfekcyjnie kryje, nie rozpływa się na ustach i nie pozostawia śladów. Jej wegańska formuła została wzbogacona ekstraktem z granatu i olejem jojoba, a trwałość to nawet 10 godzin. Stożkowa końcówka aplikatora umożliwia łatwe, precyzyjne i równomierne rozprowadzanie pomadki.

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

KIKO Milano Juicy Tint Lips & Cheeks Liquid Colour

Pomadka do ust i róż do policzków 2 w 1 to sposób na dodanie koloru ustom i policzkom za pomocą jednego produktu. Jego żelowa konsystencja o świetlistym wykończeniu rozjaśnia i ożywia cerę, a także umożliwia stopniowe krycie od lekkiego do średniego. Ma niepozostawiającą śladów formułę i trwałość do 10 godzin, a dzięki praktycznemu aplikatorowi, łatwo się nakłada.

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO