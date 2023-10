Spektakularny efekt odmłodzenia

Smart aging to nowy trend w pielęgnacji, który promuje bardziej wyrozumiałe podejście do naturalnego procesu starzenia. Coraz większą popularnością cieszą się zabiegi, które mają na celu pobudzenie skóry do regeneracji i odnowy. Do takich zabiegów należy m.in. mezoterapia. Pomaga przywrócić skórze naturalny efekt odmłodzenia. Marka Yoskine zainspirowana tym zabiegiem stworzyła zaawansowaną linię YOSKINE MEZO PEPTIDE EXPERT – opartą na BIOMIMETYCZNYM PENTAPEPTYDZIE naśladującym efekty zabiegu mezoterapii oraz naturalnych BIO-MIKROIGŁACH, pozyskiwanych z gąbki morskiej SPONGILLA SPICULES. Mikroigiełki pobudzają skórę od wewnątrz do intensywnej samoregeneracji, co skutkuje spektakularnym efektem odmładzającym. Dodatkowy atut? Bio-mikroigły wykorzystane w formułach kosmetyków nie kłują i nie są wyczuwalne. W każdym z produktów została wykorzystana innowacyjna Technologia Potencjału Skóry (TPSTM), która zapewnia większą skuteczność kosmetyku, dzięki celowanej pielęgnacji skóry i precyzyjnie zbilansowanym stężeniu składników aktywnych.

YOSKINE

MEZO PEPTIDE EXPERT ESTHETIC SERUM

BIO-MIKROIGŁY NIE SĄ WYCZUWALNE, NIE KŁUJĄ.

ESTHETIC SERUM - PROFESJONALNY MEZOLIFTING MODELUJĄCY OWAL TWARZY, NA DZIEŃ I NA NOC. PRZYSPIESZA EFEKTY KURACJI ODMŁADZAJĄCEJ.

W PRODUKCIE ZASTOSOWANO INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ POTENCJAŁU SKÓRY - TPS MAX

SKŁADNIKI AKTYWNE:

PEPTYD BIOMIMETYCZNY 5P™ - wpływa na intensywną odbudowę kolagenu I w skórze, regenerację, ujędrnienie i wypełnienie zmarszczek.

BIO-MIKROIGŁY Z GĄBKI MORSKIEJ - naturalne mikroigiełki z gąbki morskiej SPONGILLA SPICULES, które wnikają na różne poziomy skóry i stymulują samoregenerację skóry

od wewnątrz.

STIMU-KOFEINA™ - pobudza mikrokrążenie, działa przeciwzmarszczkowo i antyoksydacyjnie.

KWAS HIALURONOWY - silnie i długotrwale nawilża skórę.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem aplikować na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Stosować pod krem lub jako samodzielny produkt do pielęgnacji. Dla wzmocnienia efektu stosować równocześnie krem YOSKINE MEZO PEPTIDE EXPERT.

YOSKINE

MEZO PEPTIDE EXPERT

Wygładzający krem przeciwzmarszczkowy z efektem odmładzającej mezoterapii na dzień i na noc 50+

SKŁADNIKI AKTYWNE:

YOSKINE

MEZO PEPTIDE EXPERT

Ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy z efektem odmładzającej mezoterapii na dzień i na noc 60+

SKŁADNIKI AKTYWNE:

YOSKINE

MEZO PEPTIDE EXPERT

Regenerujący krem przeciwzmarszczkowy z efektem odmładzającej mezoterapii na dzień i na noc 70+

Cena: 69,99 zł

SKŁADNIKI AKTYWNE:

W PRODUKTACH ZASTOSOWANO NOWATORSKĄ TECHNOLOGIĘ IN-YO TECHNOLOGY

TECHNOLOGIA IN’DETOX & YO’ACTIVE – technologia zainspirowana odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

i Autor: Materiały prasowe YOSKINE