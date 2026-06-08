Spojrzenie, które mówi więcej niż słowa. Rzęsy w efekcie 5D

Historia tuszu do rzęs jest znacznie dłuższa i bardziej fascynująca, niż mogłoby się wydawać. Jego korzenie sięgają starożytnego Egiptu, gdzie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, używali kohl – mieszanki sadzy, galeny i innych minerałów – do podkreślania oczu i rzęs, wierząc w jego magiczne właściwości ochronne. Współczesny tusz do rzęs, jaki znamy dzisiaj, narodził się jednak w XIX wieku. Za jego wynalazcę często uważa się Eugene'a Rimmela, który w 1830 roku stworzył mieszankę pyłu węglowego i wazeliny.

Dlaczego tusz do rzęs to niekwestionowany król makijażu? Tusz do rzęs to bezsprzecznie jeden z najbardziej uniwersalnych i pożądanych kosmetyków, a jego popularność wynika z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, oferuje natychmiastowy i widoczny efekt – wydłużone, pogrubione i podkręcone rzęsy otwierają oko, sprawiając, że spojrzenie staje się bardziej wyraziste i świeże, nawet bez użycia innych produktów. Po drugie, jest niezwykle łatwy w aplikacji i dostępny w szerokim przedziale cenowym, co czyni go przystępnym dla każdego. Po trzecie, tusz doskonale sprawdza się zarówno w subtelnym, dziennym makijażu, jak i w wieczorowych, dramatycznych stylizacjach, co czyni go niezastąpionym narzędziem w każdej kosmetyczce. To właśnie jego zdolność do szybkiej transformacji i uniwersalność sprawiają, że pozostaje on niezmiennie na szczycie listy ulubionych produktów do makijażu.

Nowość od marki Clarins - Wonder Perfect 5D Mascara

Pięć wymiarów. Zero kompromisów.

Perfekcyjne spojrzenie to kwestia bezdyskusyjna – nowy tusz Wonder Perfect 5D Mascara robi wszystko: zapewnia indywidualnie dopasowaną objętość, spektakularne podkręcenie i wyrazistość, intensywne wydłużenie oraz pielęgnację z kwasem hialuronowym – wszystko w jednym produkcie.

Już od pierwszej aplikacji rzęsy są perfekcyjnie rozczesane, co zapewnia im większą objętość, długość, podkręcenie i zdefiniowanie. Natychmiastowy efekt otwartego spojrzenia dotrzymuje kroku nawet najbardziej intensywnym dniom, zapewniając pełne i nieskazitelne rzęsy przez 24 godziny. Poprawki w biegu? Nie ma potrzeby.Budowalna formuła została stworzona z myślą o szybkiej aplikacji bez grudek dla zwiększenia efektu z każdą kolejną warstwą – od naturalnego po spektakularny. Indywidualna aplikacja zawsze pod ręką. Wszystkie nasze maskary stawiają na pielęgnację rzęs – Wonder Perfect 5D Mascara nie jest wyjątkiem. Zaawansowana formuła z kwasem hialuronowym sprawia, że rzęsy stają się dłuższe, mocniejsze i piękniejsze z każdą aplikacją – nawet bez makijażu.

Nowej generacji kompleks LASH BOOSTING COMPLEX + [HA] działa w głębi formuły, dostarczając skoncentrowaną dawkę składników odżywiających rzęsy. Ten wyjątkowy kompleks opiera się na pantenolu i sfinganinie – dwóch zaawansowanych molekułach znanych z pogrubiania rzęs i poprawy ich jakości dzień po dniu, nawet bez makijażu.

Szklane opakowanie nadające się do recyklingu pięknie odbija światło – przez transparentne elementy prześwituje głęboka, intensywna czerń o błyszczącym, gradientowym wykończeniu. Ozdobione złotą nakrętką wykończoną logo Clarins, zachwyca elegancką, luksusową estetyką, wzbogaconą o ekologicznie zaprojektowane detale. Zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, opakowanie w pełni nadaje się do recyklingu – nakrętka zaś została wykonana w co najmniej 75% z materiałów pochodzących z recyklingu. To zrównoważona maskara premium, która przyciąga spojrzenia.

i Autor: Clarins/ Materiały prasowe