Sposób na apaszkę na jesień. W tym sezonie modne kobiety tak będą nosiły apaszkę. Proste wiązanie, które dodaje elegancji i stylu

Modny sposób na wiązanie apaszki. W tym sezonie tak będą nosiły ją modne kobiety

We wrześniu do mody wracają apaszki i wszelkiego rodzaju okrycia szyi. Pełnią one nie tylko funkcję ochronną dla szyi, ale są także stylowym i modnym dodatkiem do stylizacji. Wiele kobiet zastanawia się, w jaki sposób wiązać apaszkę, aby była ona stylowa i nieoklepana. Okazuje się, że sposobów na wiązanie apaszki są dziesiątki i wiele z nich jest bardzo proste. Znana stylistka Ewa Chrzanowska na swoim na kanale YouTube pokazała kilka świetnych sposobów wiązania apaszki. W tym sezonie jeden z nich będzie szczególnie mody. Wystarczy, że złożysz apaszkę w rulon i dwukrotnie przewiążesz wokół szyi. Następnie delikatnie wyciągniesz apaszkę z przodu i zwiniesz ją na okrętkę, aby powstała pętelka. Przełóż przez nią dwa końce apaszki i delikatnie wyciągnij. Takie wiązanie apaszki przypomina krawat. Jest bardzo eleganckie, stylowe i świetnie pasuje do koszuli.

Modny sposób na apaszkę jesienią. Znana stylistka pokazuje, jak to zrobić

Nietypowym sposobem wiązania apaszki jest przymocowanie je do koszuli i zrobienie z niej elementu ozdobnego. Wystarczy, że guzikami od kołnierzyka koszulki przymocujesz apaszkę do ubrania. Do kolejnych guzikach mocuj elementy materiału apaszki, tak by powstała klapa do jednej stronie koszulki. Drugą część apaszki przewiąż przez pas i zamocuj na szlufce od spodni. To bardzo oryginalny sposób, który z pewnością przyciągnie wzrok innych.