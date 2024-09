Sposoby na promienną cerę! Pozbądź się przebarwień i zachwycaj blaskiem

Wbrew pozorom nie tylko zmarszczki postarzają naszą skórę. Szary odcień, plamy czy zmiany pigmentacyjne „robią” to równie skutecznie. Celem protokołu rozjaśniającego jest wyrównanie kolorytu i rozjaśnienie zmian. Eksperci marki przygotowali plan pielęgnacyjny na dzień i na noc, który zadba o wszystkie potrzeby skóry wymagającej rozjaśnienia.

JASNE ZASADY PORANNEJ PIELĘGNACJI

Pierwszym porannym gestem powinno być oczyszczenie. SENSYSES Lightening Cleanser tonizuje, usuwa wszelkie zanieczyszczenia, koi łagodzi podrażnienia, a także przyspiesza proces odnowy komórkowej. Kluczowymi składnikami są tu liposomy, które usuwają oba rodzaje zanieczyszczeń, zarówno rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach. Witamina C rozświetla skórę, poprawia syntezę kolagenu oraz wspomaga zwalczanie wolnych rodników. Pantenol ma działanie kojące, łagodzące i przeciwzapalne, dodatkowo stymuluje procesy regeneracyjne w skórze. Azeloglicyna stanowi połączenie kwasu azelainowego i glicyny, działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, zmniejsza przebarwienia i zaczerwienienia.

W przywracaniu blasku skórze witamina C nie ma sobie równych. C-VIT 5 Serum liposomowe to innowacyjny dermokosmetyk, który koncentruje całą moc antyoksydacyjną tego aktywnego składnika w jednej formule. Wszystko po to, aby zmaksymalizować rozświetlenie cery, jednocześnie zapobiegając pierwszym oznakom starzenia się skóry.

W serum wykorzystano aż pięć różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii składniki aktywne docierają do najgłębszych warstw skóry. Po serum eksperci zalecają C-VIT Nawilżający krem do twarzy. To ratunek dla zmęczonej, matowej i pozbawionej energii skóry. Zapobiega i usuwa skutki fotostarzenia, przywraca cerze witalność, jędrność, elastyczność i piękny koloryt. Zawiera innowację w postaci stabilnej formy witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy), która działa dużo dłużej niż powszechnie stosowana witamina C i jej pochodne, a dodatkowo zwiększa produkcję kolagenu. Krem redukuje przebarwienia (wspomaga syntezę melaniny i redukuje już powstałą) i rozjaśnia skórę. Alternatywną propozycją po serum jest lekki i szybko wchłaniający się C-VIT RADIANCE Krem rozświetlający pozostawiający dodatkowo, tak cenne rano, uczucie świeżości. Zawiera stabilną formę witaminy C, ginkgo biloba, kwercetynę, pterostylben, palmitoyl tripeptide-5, wyciąg z korzenia lukrecji, wyciąg z morwy białej, które poprawiają wygląd skóry, rozświetlają i ujednolicają koloryt, dodatkowo redukując przebarwienia i zapobiegając ich ponownemu powstawaniu. Wykorzystana w kremie nanotechnologia dodatkowo zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

By nie zaprzepaścić efektów porannej pielęgnacji konieczna jest fotoochrona. Marka Sesderma proponuje produkty z linii REPASKIN, w której znajdziemy dermokomsetyki o różnych konsystencjach, fakturach i efektach wykończenia. Wykorzystana w ich formułach technologia SHIELD-SYSTEM zawiera enzymy naprawiające DNA i efektywnie neutralizujące fotouszkodzenia.

SKÓRA POD OCHRONĄ NOCY

Wieczorną pielęgnację rozpoczyna oczyszczenie skóry. Makijaż i zanieczyszczenia skutecznie usunie ten sam preparat, który stosowaliśmy rano – SENSYSES Lightening Cleanser. Następnie czas na kolejną w ciągu dnia dawkę witaminy C. C-VIT Serum liposomowe z najbardziej stabilną postacią witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy) działa antyoksydacyjnie na skórę, dodaje jej blasku, wspomaga syntezę kolagenu. Redukuje zmarszczki, zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz poprawia jej koloryt. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii do „zamknięcia” witaminy C, jest ona odporna na utlenianie i dociera do głębokich warstw skóry. Działanie serum uzupełni krem ACGLICOLIC Classic Krem-żel nawilżający. Wyróżnia się lekką, nietłustą konsystencję, zawierającą składniki aktywne opóźniające efekty starzenia. Ma w składzie kwas glikolowy (10%), który pobudza syntezę kolagenu, wygładza zmarszczki i linie mimiczne, usuwa martwe komórki, reguluje poziom wydzielanego sebum, wygładza powierzchnię skóry, a także zmniejsza zmiany trądzikowe. Zawarte w ACGLICOLIC komórki macierzyste mikołajka nadmorskiego pomagają skórze w regeneracji. Nanotechnologia zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

i Autor: materiał prasowy SESDERMA

i Autor: materiał prasowy sesderma