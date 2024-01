Styczniowe promocje w aplikacji sieci MAX Premium Burgers wystartowały

Wyjątkowe oferty w aplikacji – od 5,50 zł

Ceny produktów objętych akcją są niemal dwa razy niższe niż te regularne i zaczynają się już od 5,50 zł. Tyle kosztują kultowe Mozarella sticks (3 szt. panierowanych pałeczek z sera mozzarella) czy małe lody z polewą do wyboru (Ice Cream czekoladowy, truskawkowy lub karmelowy). Warto dodać, że po raz pierwszy w promocji pojawiły się zestawy. W wyjątkowo niskiej cenie 17,00 zł można otrzymać wybranego burgera (Frisco, Crispy Chicken ‘n’ Bacon, Halloumi lub Plant Beef) ze średnim napojem w zestawie (do wyboru Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite). Regularna cena takiego pakietu, w zależności od burgera, waha się od 29,90 do 32,40 zł.

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację MAX Express (dostępną zarówno w Google Play, jak i AppStore), a po jej otworzeniu kolejno: wskazać preferowaną opcję doręczenia („Zjem w MAX” lub „Na wynos”) oraz restaurację, kliknąć kafelek „NA MAXA!” i złożyć odpowiednie zamówienie. Dzięki aplikacji sieci MAX Premium Burgers można się też szybko i łatwo zapoznać z pełnym menu restauracji, w tym z wszystkimi promocjami, sezonowymi propozycjami i nowościami. Wśród nich znajdują się obecnie, między innymi, Burger Rywala Beef ’n’ Bacon w zestawie (od 34,95 zł/zestaw) czy Premium shake Mango Swirl (w cenie 13,45 zł/szt.). MAX Express umożliwia także złożenie zamówienia z określeniem czasu odbioru – opcję tę doceniają w szczególności osoby podróżujące i zabiegane.

i Autor: Materiały prasowe Max Burger