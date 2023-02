Stylistka zdradziła sztuczkę, jak wyglądać elegancko w spodniach po 50-tce. Prosty zabieg modowy sprawi, że będziesz zachwycać klasą każdego dnia

Jak wyglądać elegancko w spodniach po 50-tce?

Nie każda kobieta czuje się dobrze w sukienkach czy spódnicach. Bywa, że na cod zień najchętniej zakładamy spodnie i to one są naszym ulubionym elementem garderoby. Jednak wielu osobom spodnie owszem kojarzą się z wygodą, jednak daleko im do elegancji. Blogerka modowa udowodniła, że nawet w spodniach można wyglądać elegancko każdego dnia. Kamila Blichowska, która prowadzi na Instagramie profil z poradami dotyczącymi damskiej garderoby, pokazała sztuczkę, dzięki której każda kobieta po 50-tce będzie wyglądać elegancko w spodniach. Taka stylizacja sprawdzi się na co dzień, bo jest nie tylko szykowna, ale przede wszystkim wygodna. Zdaniem stylistki można zastosować trzy triki, które sprawią, że kreacja będzie prezentować się znacznie lepiej niż dotychczas.

Sztuczka, dzięki której kobieta po 50-tce będzie wyglądać elegancko w spodniach

Stylistka w jednym ze swoich ostatnich filmików zdradziła, co może zrobić każda kobieta, która lubi nosić spodnie, ale jednak chciałabym przy tym wyglądać elegancko. Zdaniem Kamili Blichowskiej po pierwsze należy wymienić jeansy na spodnie materiałowe. Drugim trikiem jest zastąpienie kurtki, klasycznym trenczem. To z pewnością sprawdzi się w nadchodzącym sezonie wiosennym. Trzecim trikiem modowym dla kobiet po 50. roku życia może być kwestia wyboru odpowiedniego obuwia. Jeśli chcesz wyglądać elegancko po 50-tce w spodniach, to zamiast zakładać sneakersy, czy inne buty sportowe, postaw na mokasyny lub baletki.