Stylowo i ciepło: najmodniejsze akcesoria na zimę

Torebki Bimba y Lola to synonim nowoczesności i oryginalności. Charakteryzują się odważnymi kolorami, nietypowymi kształtami i ciekawymi detalami. W zimowej kolekcji znajdziemy zarówno małe listonoszki idealne na wieczorne wyjścia, jak i pojemne shopperki, które pomieszczą wszystkie niezbędne rzeczy. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, często zdobione futerkiem lub pikowaniem, doskonale wpisują się w zimowy klimat. Nosząc torebkę tej hiszpańskiej marki, z pewnością wyróżnimy się z tłumu i dodamy naszym zimowym outfitom nuty świeżości i awangardy.

Buty EMU to absolutny must-have każdej zimowej garderoby. Wykonane z naturalnej skóry owczej merynosów, zapewniają niezrównany komfort termiczny nawet w najmroźniejsze dni. Ich miękkie wnętrze otula stopy, dając uczucie ciepła i wygody. Klasyczne modele w neutralnych kolorach takich jak beż, szarość czy brąz są ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. A pair of classic EMU Australia boots in a light brown or beige color are shown against a softly blurred outdoor winter scene with snow on the ground. The boots are mid-calf height and feature visible sheepskin lining at the top.

Jednak marka EMU oferuje również bardziej designerskie warianty – zdobione cekinami, frędzlami czy wykonane z wodoodpornych materiałów. Bez względu na wybrany model, buty EMU to gwarancja ciepła, wygody i modnego wyglądu przez całą zimę.

