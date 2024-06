i Autor: materiał prasowy Port Royal

Summer Feast w Port Royal: Kulinarna Uczta na Lato 2024

Wraz z nadejściem lata, Port Royal z dumą ogłasza niezwykłe wydarzenie dla wszystkich miłośników owoców morza i ryb – Summer Feast 2024! To wyjątkowa okazja do delektowania się najświeższymi i najsmaczniejszymi daniami przez całe lato. Od 5 czerwca do 15 września, trwać będzie cykl niezapomnianych festiwali kulinarnych, gdzie królować będą ostrygi, ceviche, tuńczyk i wiele więcej!

5-9 czerwca – 14. Festiwal Ostryg Summer Feast rozpoczyna się od 14. edycji Festiwalu Ostryg. Podczas tych dni goście będą mogli delektować się zapiekanymi ostrygami serwowanymi z różnymi sosami oraz daniami przygotowanymi na ich bazie. Oyster bar, ustawiony w malowniczym ogrodzie,będzie miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 19-23 czerwca – Ceviche Party Pod koniec czerwca Port Royal zabiera swoich gości w podróż do Meksyku i Peru podczas Ceviche Party. Serwowane będą kilka rodzajów ceviche, nachosy oraz koktajle na bazie mezcalu i tequili. W ceviche barze, również ustawionym w ogrodzie, odkryć będzie możnaunikalne połączenia smaków, które przeniosą wszystkich prosto na egzotyczne plaże Ameryki Łacińskiej. 10-14 lipca – Tuna Po raz czwarty restauracja serwować będzie tuńczyka bluefin o imponującej wadze około 40 kilogramów. Przez pięć dni goście będą mogli rozkoszować się tą ekskluzywną rybą w rozmaitych wydaniach – od wykwintnych tatara i ceviche, poprzez delikatne carpaccio, ażpo soczyste steki. To niezapomniane doświadczenie kulinarne dla prawdziwych koneserów tuńczyka, które z pewnością dostarczy niezrównanych wrażeń smakowych. 31 lipca – 4 sierpnia – White Marlin Port Royal zaprasza na ucztę kulinarną poświęconą białemu marlinowi, który serwowany będzie w różnorodnych formach – zarówno surowy, jak i w daniach na gorąco. To rzadka i ekscytująca okazja, by zanurzyć się w pełni w bogactwo smaków tej niezwykłej ryby ipoznać jej kulinarne możliwości w zupełnie nowy sposób. 7-11 sierpnia – Asian Fusion W sierpniu goście festiwalu wyruszą w podróż po Azji! Menu Asian Fusion będzie pełne egzotycznych smaków i aromatów, inspirowanych najpiękniejszymi zakątkami tego regionu świata. Serwowane dania, na pewno ożywią wspomnienia z niezapomnianych azjatyckich wypraw. To unikalna szansa, by zjeść autentyczne azjatyckie potrawy bez potrzeby opuszczania centrum Warszawy. 12-15 września – 15. Festiwal Ostryg Summer Feast zakończy się jubileuszową, 15. edycją Festiwalu Ostryg. Zasmakować będzie można zarówno znane i lubiane warianty, jak i nowe, zaskakujące kompozycje smakowe. Po raz kolejny ostrygi będą serwowane z oyster baru umieszczonego w ogrodzie, a wszystko po to aby uczcić zakończenie tego kulinarnego lata w Port Royal w dobrym guście i doborowym towarzystwie. Summer Feast w Port Royal to wydarzenie, które łączy w sobie pasję do doskonałej kuchni, przyjazną atmosferę oraz wyjątkowe smaki. Zapraszamy wszystkich smakoszy i miłośników kulinarnych przygód do wspólnego świętowania i delektowania się najlepszymi daniami tego lata!