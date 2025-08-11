Summer Getaway - morska odsłona kampanii MAKO

W roli głównej ponownie występują miękkie shoppery - tym razem z myślą o weekendowym wyjeździe: lekkie, pojemne, uszyte z naturalnych tkanin i wykończone mięsistą skórą. Świetnie sprawdzą się zarówno na plaży, jak i w samolocie jako podręczny bagaż.
Obok większych toreb pojawiają się też mniejsze formy, jak saszetka na długim, bursztynowym łańcuszku, idealnie nawiązująca swoim detalem do morza, miękkiego piasku i rozgrzanych kamieni. To ukłon w stronę kolekcji Our Precious – tym razem MAKO pokazuje bursztyn w świetle południowej Europy - poza Polską, ale wciąż blisko natury.
Nie możemy zapominać również o Mini Bowling Bag, która wraz z shopperem tworzy zgrany duet, zachowując tę samą lekkość formy i charakterystyczną dbałość o szczegóły.
W kwestii butów - w letnim repertuarze królują skórzane japonki: minimalistyczne, dopracowane w formie, podkreślające opaleniznę. Towarzyszą im zamszowe sandałki na geometrycznym obcasie - eleganckie, ale z wakacyjnym luzem.
Między chłodnym cieniem kamienia a jasnym światłem plaży MAKO pozostaje wierne swojej estetyce - prostocie, która nie potrzebuje nadmiaru, i detalowi, który definiuje całość.
Campaign Credits:
- zdjęcia: Borys Synak
- modelka: Sophie Vlaming / Platform Agency
- stylizacje: Olivia Kijo
- hair/MUA: Kasia Olkowska
- video: Piotr Dębski
- retouch: Magdalena Baran