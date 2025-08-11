Summer Getaway - morska odsłona kampanii MAKO

W roli głównej ponownie występują miękkie shoppery - tym razem z myślą o weekendowym wyjeździe: lekkie, pojemne, uszyte z naturalnych tkanin i wykończone mięsistą skórą. Świetnie sprawdzą się zarówno na plaży, jak i w samolocie jako podręczny bagaż.

Obok większych toreb pojawiają się też mniejsze formy, jak saszetka na długim, bursztynowym łańcuszku, idealnie nawiązująca swoim detalem do morza, miękkiego piasku i rozgrzanych kamieni. To ukłon w stronę kolekcji Our Precious – tym razem MAKO pokazuje bursztyn w świetle południowej Europy - poza Polską, ale wciąż blisko natury.

Nie możemy zapominać również o Mini Bowling Bag, która wraz z shopperem tworzy zgrany duet, zachowując tę samą lekkość formy i charakterystyczną dbałość o szczegóły.

W kwestii butów - w letnim repertuarze królują skórzane japonki: minimalistyczne, dopracowane w formie, podkreślające opaleniznę. Towarzyszą im zamszowe sandałki na geometrycznym obcasie - eleganckie, ale z wakacyjnym luzem.

Między chłodnym cieniem kamienia a jasnym światłem plaży MAKO pozostaje wierne swojej estetyce - prostocie, która nie potrzebuje nadmiaru, i detalowi, który definiuje całość.

Campaign Credits:

zdjęcia: Borys Synak

modelka: Sophie Vlaming / Platform Agency

stylizacje: Olivia Kijo

hair/MUA: Kasia Olkowska

video: Piotr Dębski

retouch: Magdalena Baran

i Autor: Materiały prasowe MAKO

