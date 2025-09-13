Sunkissed skin przez cały rok - to możliwe! Z tymi kosmetykami uzyskasz letni glow niezależnie od pory roku

Douglas Collection Make-Up Glow Skin Perfector Krem BB

To krem BB z gwarancją blasku i świetlistego, „mokrego” wykończenia. Idealnie stapia się ze skórą. Jest jak jej… lepsza wersja. Nawilża, wyrównuje koloryt i ukrywa ewentualne niedoskonałości. Zawiera witaminę E o właściwościach antyoksydacyjnych i anti-aging. Można stosować go pod makijaż jako rozświetlająco-nawilżającą bazę lub samodzielnie dla uzyskania efektu świeżości i świetlistości.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Douglas Collection Skin Focus Glow BB Cream Krem BB

Czy makijaż może pielęgnować? Czy produkt pielęgnacyjny może jednocześnie być podkładem? Produkty z serii „Vitamin Radiance” Douglas Skin Focus z idealnie zbilansowanym stężeniem witaminy C nadają skórze zdrowo wyglądający blask. Krem BB Vitamin Radiance Glow to zarówno tonizujący krem nawilżający z filtrem przeciwsłonecznym SPF 15, jak i produkt, który niczym instagramowe filtry poprawia wygląd skóry. Zawiera delikatne kolorowe mikropigmenty, które idealnie stapiają się ze skórą, tworząc długotrwałe, równomierne wykończenie. Błyskawicznie kryje niedoskonałości skóry i pięknie rozświetla cerę, jednocześnie dbając o jej nawilżenie.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

one.two.free! Creamy highlighting balm rozświetlacz

Raz, dwa, trzy… i skóra wygląda wow! Ten rozświetlacz w sztyfcie zapewnia cerze świeży i promienny wygląd i to naturalnie, bo 99% składników pochodzi z nayury. Jego formuła została wzbogacona fermentowanym olejem z nasion zielonej herbaty, olejem jojoba i masłem shea – znanymi ze swoich właściwości nawilżających i odżywczych. Nałóż jego niewielką ilość na najwyższe punkty twarzy, takie jak kości policzkowe, okolice pod brwiami, na grzbiet nosa, i rozetrzyj. Można stopniować intensywność, aby uzyskać bardziej intensywny blask.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Dr Irena Eris Face Contouring Palette (Tylko w Douglas!)

Paletka stworzona została przez Dariię Day, Kreatorkę Makijażu Dr Irena Eris. Daje niezliczone możliwości modelowania twarzy, dodając jej promiennego i nieskazitelnego wyglądu. Produkt zawiera dwa matowe bronzery, w ciepłej i chłodnej tonacji, uniwersalny róż do policzków oraz puder rozświetlający, w szampańskim odcieniu, który dzięki zawartości drobinek perłowych, perfekcyjnie wykończy makijaż dodając twarzy subtelnego blasku. Wysoko napigmentowane jedwabiste formuły, wzbogacone o olej arganowy i emolienty, idealnie wtapiają się w skórę pozostawiając satynową warstwę, która utrzymuje się przez długi czas. Lekka konsystencja pozwala uzyskać naturalnie wyglądającą skórę o wyjątkowej gładkości.