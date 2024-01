Super-Pharm wchodzi na rynek włoski

Tworzenie platform sprzedażowych na zagranicznych rynkach to kolejny etap wzrostu, rozwoju i budowania silnej pozycji Super-Pharm. Włochy są pierwszym kierunkiem, na który ze swoim sklepem online wkracza sieć. Za www.superpharm.it w całości odpowiadać będzie Biuro Centralne w Polsce, natomiast za komunikację marketingową - włoska agencja reklamowa Gummy Industries. Super-Pharm zależy, by precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby lokalnego klienta, dlatego do współpracy zaangażowano miejscową agencję.

„Wejście na włoski rynek poprzedzone było wieloma analizami. Przede wszystkim pod uwagę wzięliśmy wielkość oraz poziom rozwoju rynku w kategoriach, w których mamy pozycję lidera w Polsce. Przyjrzeliśmy się sytuacji e-commerce oraz perspektywom na jego wzrost. Ocenialiśmy zwyczaje i przyzwyczajenia klientów na kilkunastu rynnach europejskich. Na podstawie tych danych uznaliśmy, że rynek włoski idealnie odpowiada naszym założeniom. Jednocześnie to duże wyznawanie i ambitny cel dla Super-Pharm. Mamy obrany kierunek, w którym planujemy wykorzystać określone przewagi konkurencyjne” – mówi Mateusz Jacob, Head of Cross-Border Super-Pharm Poland.

Przygotowanie platformy było naprawdę dużym przedsięwzięciem! Opracowując ją przetłumaczono ponad 2 mln słów na włoski. W ofercie superpharm.it jest już na stałe ponad 8,4 tysiąca produktów, a oferta cały czas jest poszerzana. W styczniu 2024 portfolio będzie już w 100% tożsame z polskim we wszystkich kategoriach w sprzedaży online dla drogerii. By zachować pełną transparentność wobec Klientów superpharm.it jako jedna z nielicznych platform podaje zgodny tracking najniższych cen z 30 dni. Ale to nie koniec udogodnień: istnieje możliwość wygodnych zwrotów w kilku tysiącach punktów we Włoszech, zadbano też o wygodę płatności – globalnym pośrednikiem jest Adyen, który daje możliwość płatności nie tylko na rynku włoskim, ale i na całym świecie. To jeden z elementów strategicznych pod kolejne rynki. Sieć zapowiada włączenie odbioru w punktach, dodatkowe metody płatności, takie jak PayPal i ulepszenie formy kontaktu, np. poprzez włączenie WhatsApp. Klienci mają możliwość dodawania opinii oraz podgląd opinii z Polski w języku włoskim w czasie rzeczywistym.

„Wprowadzając platformę na włoski rynek, sięgaliśmy po zaawansowane narzędzia i rozwiązania, m.in. do modelowania oferty cenowej stosując system do zarządzania cenami, pracujący w modelu opartym na machine learningu. Przebudowaliśmy też naszą architekturę systemową w firmie tak, żeby móc dynamicznie wchodzić na kolejne rynki” – mówi Mateusz Jacob, Head of Cross-Border Super-Pharm Poland.

Dla sieci uruchomienie platformy to także duże wyzwanie logistyczne oraz możliwość sprawdzenia sprawności operacyjnej. Wysyłki zamówień realizowane są z polskiego magazynu firmy. Dostawy do Klienta w 100% realizowane są przez włoską firmę kurierską BRT. Docelowy czas dostawy to pomiędzy 3 a 5 dni roboczych. Sieć na obecną chwilę nie ma planów otwierania punktów stacjonarnych.

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm