Super prezenty dla super Mamy!

Mama to człowiek instytucja! Najważniejsza kobieta w naszym życiu, która jest z nami na dobre i złe. Nie ma drugiej tak silnej relacji, jak ta z nią. Nie ma jak u mamy i nikt „nie ogarnia” rzeczywistości tak jak ona! Jak wybrać prezent idealny dla tak ważnej osoby? To ten, który wywoła uśmiech, wzruszenie i pozwoli jej poczuć się wyjątkowo albo będzie wyrazem troski o jej zdrowie i samopoczucie. Podsuwamy pomysły, które pozwolą na skomponowanie szczególnego zestawu, który zachwyci każdą mamę!

Dolce&Gabbana The one Woda perfumowana dla kobiet

Kultowe i eleganckie perfumy The One to ciepła, orientalno - kwiatowa kompozycja, charakteryzująca się nowoczesną zmysłowością. To zapach o silnej osobowości, wzbogacony kontrastującą złocistą słodyczą. Stworzony z myślą o diwie, łączy w sobie cechy prawdziwej kobiety luksusu: zmysłowej, uwodzicielskiej, efektownej. Flakon to doskonała ilustracja stylu pełnego przepychu. Łagodny kształt bryły flakonu zwieńczony jest złotym korkiem. Połyskujące złotem opakowanie wyraża piękno, luksus i elegancję.

Annani Odbudowujące serum do twarzy

Przeznaczone do codziennego stosowania przy skórze suchej, podrażnionej lub wrażliwej, a także podczas kuracji potencjalnie drażniącymi składnikami aktywnymi. Dzięki zawartości niacynamidu w stężeniu 2% wzmacnia, regeneruje i odbudowuje płaszcz lipidowy skóry. Ceramidy, jako naturalny składnik bariery hydrolipidowej, chronią skórę przed nadmierną utratą wody, regenerują i wspomagają nawilżenie. Skwalan tworzy lekką okluzję, która koi, wycisza i wzmacnia naturalną barierę skóry.

SO.KO Masażer do twarzy

Wodoodporny masażer z dwoma głowicami. Masaż za pomocą rollera wspomaga stymulację krążenia krwi oraz nadaje skórze świeży i promienny wygląd. Odpowiedni do masażu twarzy oraz innych części ciała. Zaprojektowany tak, aby pasował do nieregularnych kształtów twarzy. Pomaga w osiągnięciu efektu napiętej skóry, wygładzenia zmarszczek oraz redukcji obrzęków. Ergonomiczny kształt i rozmiar rollera pozwalają na jego wygodny chwyt. Materiał, z którego wykonany jest roller, nie zawiera niklu.

Roger & Gallet Rose 100 ml

Zamaist bukietu róż, możesz podarować mamie wodę Rose. Zapach opracowany przez renomowaną Mistrzynię Perfumiarstwa -Angéline Leporini, jest prawdziwym majestatem róży damasceńskiej, która rozwija swoje aksamitne i świeże płatki na skórze. Wzbogacony naturalnym olejkiem eterycznym z róży o właściwościach relaksujących, niestrudzenie rozwija się na skórze niczym balsam miękkości. W połączeniu z uwodzicielską włoską mandarynką zapach wibruje żywym i świeżym blaskiem, dodając nutę energetyzującego uroku.

Biovital Zdrowie Plus Tonik witaminowy

Zadbaj o zdrowie swojej mamy i podaruj jej prezent, który przywróci jej energię! Biovital ZDROWIE plus to produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zalecany szczególnie osobom przepracowanym, przemęczonym, chcącym zachować zdrowie, odporność, energię i dobrą kondycję organizmu niezależnie od wieku. Biovital ZDROWIE plus to wzbogacony skład wyróżniający się składnikami o wysokiej BIO-DOSTĘPNOŚCI, których skuteczność wskazana została w licznych opracowaniach medycznych. Skład produktu został dopracowany dla DIABETYKÓW.

Resibo Easy Breezy Wash Szampon do włosów

Szampon jest delikatny, dzięki czemu można go stosować codziennie. Easy Breezy Wash zawiera całą gamę składników dodających skórze głowy energii, a włosom elastycznościi witalności. Skwalan, naturalny emolient współtworzący warstwę ochronną skóry, a pantenol (prowitamina B5) głęboko nawilża. Ekstrakt z owoców amli wzmacnia włosy, stymuluje ich wzrost i dodaje im blasku. Ekstrakt z alg Nori uelastycznia, regeneruje i przywraca włosom witalność. Ekstrakt z jagód goji zapobiega utracie włosów i wspiera ich zdrowy porost. Ekstrakt z neroli odświeża, nawilża i koi.

Nuxe Huile Prodigieuse® Or olejek do twarzy, ciała i włosów

Suchy olejek pielęgnacyjny ze złotymi drobinkami do twarzy, ciała oraz włosów, zawierający złote drobinki pochodzenia mineralnego, odżywia, wygładza i rozświetla skórę oraz włosy. Posiada unikalną, nietłustą konsystencję oraz urzekającą nutę zapachową. Zawiera 96,2% składników pochodzenia naturalnego, w tym 7 olejów roślinnych: olej ze słodkich migdałów, olej z kamelii, olej z ogórecznika, olej z orzechów laskowych,olej z orzechów makadamia, olej arganowy. olej z kamelii japońskiej tsubaki. Idealny dla kobiety, którą należy ozłocić!

A jeśli szukasz nietypowego i niezapomnianego prezentu, by zadbać o samopoczucie mamy jak najlepiej, podaruj jej voucher na zabieg lub konsultację u specjalisty w Centrum Medycznym Super-Pharm Body&Mind i pozwól jej doświadczyć czegoś wyjątkowego. Wybierz usługę dostosowaną do potrzeb i oddaj mamę w ręce specjalistów w jej święto!

