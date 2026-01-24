Swarovski ogłasza współpracę z artystką RAYE przy okazji jej światowej trasy koncertowej w 2026 roku

W ramach tej współpracy RAYE na scenie będzie nosić wyłącznie biżuterię Swarovski, prezentując starannie wyselekcjonowane kolekcje kultowych rodzin — w tym Constella i Millenia — a także szereg wykonanych na zamówienie, kreacji, które będą stopniowo odkrywane w trakcie trwania trasy.

Pod kierownictwem kreatywnym Giovanny Engelbert, Swarovski będzie ściśle współpracować z RAYE oraz jej zespołem projektowym, aby stworzyć serię spektakularnych scenicznych stylizacji. Wśród nich znajdą się unikalne showpiece'y oraz kreacje od takich projektantów jak Emilia Wickstead, FEBEN, Richard Quinn, Robert Wun i Steve O Smith — każda z nich będzie łączyć charakterystyczny blask Swarovski.

Ta współpraca jest wyrazem zaangażowania Swarovski w promowanie kreatywności, mistrzowskiego rzemiosła oraz nowoczesnego glamour — wszystko to nabiera życia dzięki charyzmie i artystycznej wizji RAYE.

Pierwszy koncert RAYE zagrała w Polsce, 22 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Na scenie artystka zaprezentowała kolczyki z kolekcji Millenia, bransoletkę Constella oraz spektakularną czerwoną suknię projektu Emilii Wickstead, dając polskiej publiczności przedsmak blasku i energii, które będą towarzyszyć całej trasie koncertowej.