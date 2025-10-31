Swarovski prezentuje przełomową wystawę "Masters of Light – Hollywood" w Los Angeles z okazji obchodów 130. rocznicy

Swarovski od zawsze łączy w sobie urok przeszłości z wizją przyszłości. Ta odsłona Masters of Light ożywia historię domu w Hollywood, oddając hołd jego bogatym związkom z modą, filmem, designem i światem gwiazd.

Zorganizowana w legendarnym w Los Angeles, Amoeba Music, wystawa ukazuje głębokie i wciąż trwające połączenie Swarovski z kulturą popularną oraz jego kluczową rolę w tworzeniu hollywoodzkiej magii.Kostiumy z legendarnych filmów i występów muzycznych, zdobione kryształami, prezentowane są obok przełomowych kreacji modowych, w tym oryginalnej sukni noszonej przez Marilyn Monroe podczas występu "Happy Birthday" dla ówczesnego prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego. Ten wyjątkowy przykład obecności Swarovski w kulturze, ozdobiony 2500 kryształami marki, do dziś olśniewa swoim blaskiem.

Wzbogacając tę celebrację, Engelbert umacnia więzi między Swarovski a światem oscarowej animacji poprzez prezentację kultowych figurek marki, w tym postaci Disneya i Marvela, eksponowanych jako symbole współczesnej kultury popularnej.

Alexis Nasard, CEO Swarovski, skomentował: "Jesteśmy zachwyceni, że mogliśmy przywieźć wystawę Masters of Light do Los Angeles w ramach obchodów naszej 130. rocznicy radości. Jako globalne epicentrum przemysłu muzycznego i filmowego, jest to idealne miejsce, by uhonorować nasze bliskie związki z Hollywood i naszą rolę w jego najbardziej ikonicznych momentach. Swarovski pozostaje kluczowym protagonistą kultury popularnej poprzez blask naszych różnorodnych działań i jesteśmy dumni, że możemy celebrować nasze dziedzictwo w ten sposób".Giovanna Engelbert, Globalna Dyrektor Kreatywna Swarovski, skomentowała: "Masters of Light celebruje innowacyjność i savoir-faire Swarovski we wszystkich dziedzinach twórczości. To był niezwykły proces od koncepcji do realizacji. Od kiedy dołączyłam jako Globalna Dyrektor Kreatywna w 2020 roku, moim celem było podkreślenie tego związku między Swarovski a kulturą popularną, modą, sceną i ekranem.

Praca nad tą amerykańską premierą w sercu Hollywood była spełnieniem marzeń. Nie ma lepszego miejsca, by zaprezentować historie i ikoniczne dzieła, które uczyniły nas fundamentem kultury popularnej przez 130 lat – i wciąż piszemy tę historię".

Kreśląc podróż przez czas i przestrzeń w historii marki od 1895 roku, ta przełomowa wystawa, wykreowana przez Engelbert, stanowi pierwszą eksplorację dziedzictwa i rewolucyjnego ducha jednego z najstarszych europejskich domów luksusu. Wśród najważniejszych punktów znalazła się komora Pop Icons – dedykowana przestrzeń prezentująca zdobione kryształami stroje noszone przez światowej sławy amerykańskie artystki, w tym Beyoncé, Madonnę, Tinę Turner i Lady Gagę. Te niezapomniane kreacje reprezentują rolę Swarovski we wzmacnianiu scenicznej obecności i emocjonalnej więzi z publicznością.

W sekcji Silver Screen Style film i moda idą w parze, ukazując markę Swarovski jako kluczowego współpracownika hollywoodzkich legend i czołowych projektantów mody, pracującego w bliskiej relacji z każdym z nich, by skrystalizować ich marzenia.

Kolejnym obowiązkowym punktem programu jest Mathemagical, poświęcony niezrównanemu savoir-faire Swarovski w tworzeniu kryształów i projektowaniu biżuterii. Ta przestrzeń prezentuje wyjątkowe haute couture biżuteryjne kreacje stworzone przez Giovannę Engelbert dla prezentacji domu mody na Gali Instytutu Kostiumowego Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.Wystawa obejmuje również specjalną, limitowaną kolaborację z Erewhon oraz pop-up z produktami dostępnymi wyłącznie na tę okazję. Bilety na Masters of Light – Hollywood kosztują 10 dolarów, a dochód zostanie przekazany na wsparcie organizacji charytatywnej baby2baby z okazji tego wyjątkowego wydarzenia.

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

