Świadoma profilaktyka przeciwstarzeniowa

Każda skóra ma inne potrzeby. Gdy poznasz swoje, będzie Ci znacznie prościej dopasować pielęgnację, która nie tylko przywróci skórze zdrowy wygląd, ale również pozwoli go zachować jak najdłużej. Kluczem jest zdecydowanie regularność, bez której nie jesteśmy w stanie osiągnąć spodziewanych efektów nawet przy najbardziej luksusowych i najskuteczniejszych produktach. A gdy do pielęgnacji dodasz systematyczny masaż, efekty będą podwójnie zadowalające! Możesz go wykonywać przy aplikacji produktu, co wzmocni działanie formuły i pozwoli jej dotrzeć do głębszych warstw naskórka. Istotny jest również dobór składników aktywnych. Najlepiej dopasować je do rodzaju i indywidualnych potrzeb skóry, ale w przypadku pielęgnacji, która ma za zadanie opóźnić procesy starzenia, dobrze sprawdzi się stała kompozycja silnych nawilżaczy oraz oczywiście składników anti-aging. Aby skóra nie traciła na jędrności z biegiem lat, konieczny jest element nawilżający. Pantenol, kwas hialuronowy lub ekstrakty z roślin nawet w niewielkich ilościach dostarczą skórze odpowiedniego poziomu nawodnienia. Stałym elementem powinny być też składniki, które wpływają na proces starzenia się skóry – zapobiegają powstawaniu zmarszczek, utracie jędrności, stymulują produkcję kolagenu i elastyny w skórze, wyrównują koloryt. Najskuteczniejsze będą witamina A, retinol lub jego różne formy bądź pochodne, czynniki wzrostu, niacynamid oraz kolagen. Nie zapominajmy też o jednym z najważniejszych, bez którego ani rusz - produkt z wysokim faktorem SPF. Na szczególną uwagę zasługuje również Twoje wnętrze - do planu pielęgnacyjnego dodaj suplement, który wesprze Twoją skórę od środka. Oto przepis na zdrową, piękną i młodą cerę!

Komplet zawiera IWOSTiN AGE LIFT krem pod oczy na dzień i na noc, IWOSTiN AGE LIFT krem na dzień SPF 15 do skóry normalnej i mieszanej i IWOSTiN AGE LIFT Serum na dzień i na noc. To gotowy rytuał pielęgnacyjny, który pozwoli opóźnić procesy w starzenia w skórze. Produkty są bogate w kwas hialuronowy i peptydy, niacynamid, masło Shea oraz pantenol.

WYPÓBUJ: IWOSTiN AGE LIFT Zestaw świąteczny 199,99 zł

Wysoko skoncentrowana maska do twarzy YOSKINE VAMPIRE FACE LIFT. stworzona do stosowania na noc, która łączy w sobie działanie kremu, serum i maski. Dzięki ekstraktowi z czerwonej żywicy oraz wysokiej zawartości niacynamidu już po jednej nocy poprawia kondycję skóry z objawami starzenia i wiotczenia, zapewniając efekt „WOW!”. Intensywnie regeneruje, dodaje blasku i ożywia zmęczoną cerę. Znakomicie napręża skórę na policzkach, podbródku i żuchwie oraz zmniejsza widoczność linii i zmarszczek. Czyni cerę doskonale nawilżoną i gładką. A to wszystko w zaledwie jedną noc!

WYPÓBUJ: YOSKINE VAMPIRE FACE LIFT. Maska anti-aging na noc 134,99 zł/50 ml

Co jest silniejsze niż retinol? Więcej retinolu! SESDERMA RETI AGE to Krem-Żel Przeciwstarzeniowy dla cery tłustej i mieszanej. Dzięki osiągnięciom genokosmetyki w liposomach zamknięto trzy formy retinolu (retinol, retinyl, retinaldehyd). Sprawia to, że Reti Age nie powoduje podrażnień i zaczerwienienia, nawet u osób, które wcześniej nie stosowały produktów z retinolem. Połączenie różnych form witaminy A z peptydami mimetycznymi oraz czynnikami wzrostu powoduje, że zmarszczki ulegają spłyceniu, aktywuje się produkcja kolagenu i elastyny. Pterostylben, ergotioneina i kwas hialuronowy pomagają ujędrnić i nawilżyć skórę, a witamina C ujednolić jej koloryt.

WYPÓBUJ: SESDERMA RETI AGE Krem-Żel Przeciwstarzeniowy 216 zł/50 ml

Ampułki z czynnikami wzrostu MEDIDERMA SENS-AGE MD GLOBAL ANTI AGING to serum w ampułkach na siedem dni tygodnia. Kryją w sobie aż dziewięć czynników wzrostu o wielokierunkowym działaniu na komórki skóry. Stymulującym, przyspieszającym proces regeneracji, łagodzącym podrażnienia. wyrównującym koloryt. Stanowią one zarówno pielęgnację przeciwstarzeniową jak i naprawczą, dotleniają komórki i hamują proces fotostarzenia. Peptydy biomimetyczne działają przeciwzmarszczkowo, a komórki macierzyste jabłoni domowej regenerują skórę. Dodatkowo wyciąg z wąkroty azjatyckiej działa antyoksydacyjnie, wzmacniająco i napinająco.

WYPÓBUJ: MEDIDERMA SENS-AGE MD GLOBAL ANTI AGING Ampułki z czynnikami wzrostu 127 zł/7 x 1,5 ml

Codziennie rano zadbaj też o skórę (oraz włosy i paznokcie) od środka. Remé wprowadza dwa nowe limitowane smaki popularnej formuły kolagenowej: CAFFÈ LATTE o smaku waniliowym i CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym. W składzie obok VERISOLU® (kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych), witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu znajduje się kofeina - dla CAFFÈ LATTE o smaku waniliowym zawartość kofeiny w 1 porcji to 32 mg.

WYPÓBUJ: REMÉ Kolagenowa formuła piękna CAFFÈ LATTE o smaku waniliowym i CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym ok. 90 zł/150 g (30 porcji)

