Świąteczne paznokcie robią furorę w salonach kosmetycznych. Ten manicure na święta wspaniale dopełni elegancką kreację. Manicure na święta 2024

Świąteczne paznokcie robią furorę w salonach kosmetycznych

Wielkimi krokami zbliża się Boże Nagrodzenie i w związku z tym rozpoczynamy przygotowania do tego magicznego czasu. Zabieramy się za przedświąteczne porządki, zakupy, poszukujemy prezentów dla naszych bliskich. Wiele pań umawia się na wizyty w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych, poszukuje kreacji na rodzinne spotkania w Boże Narodzenie. Jeśli wciąż zastanawiasz się, na który manicure na święta postawić, to specjalnie dla naszych czytelniczek sprawdziłyśmy najpiękniejsze inspiracje w mediach społecznościowych. Nie ma wątpliwości, że kobiety wprost oszalały na punkcie tych świątecznych paznokci. Wspaniale prezentują się zarówno na krótkiej, jak i dłuższej płytce. Jeśli zatem zastanawiasz się, jaki manicure jest modny przed tegorocznymi świętami, to z pewnością te stylizacje na paznokciach są dla Ciebie.

Ten manicure na święta wspaniale dopełni elegancką kreację

Manicure na święta 2024 to z pewnością wszelkie odcienie czerwieni. Idealnie sprawdzą się wiśniowe czy burgundowe kolory. Boże Narodzenie od zawsze kojarzą się z określonymi kolorami. Są to między innymi biały, niebieski, granat, szary czy butelkowa zieleń. Także na paznokciach odcienie lakierów te będą się dobrze prezentowały. A prawdziwym hitem jest granat przełamany białymi wzorami. Klasycznie zimą można postawić na mocniejsze kolory na paznokciach wzbogacone wszelkimi wzorami. O tej porze roku idealnie sprawdzą się namalowane gałązki, śnieżynki czy modny wzór swetra na płytce paznokcia. Jednolite kolory na paznokciach warto przełamać mieniącymi się drobinami. W tym celu zainwestuj w lakiery z brokatem lub innymi świecącymi drobinkami.

