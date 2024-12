Świąteczne zestawy od jednej z najpopularniejszych marek pielęgnacyjnych. Te kosmetyki wywołają uśmiech

CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ PRODUKTY DRUNK ELEPHANT?

Drunk Elephant stosuje wyłącznie składniki, które albo bezpośrednio przyczyniają się do zdrowia skóry, albo zwiększają integralność naszych formuł. Skupiamy się na zdrowym poziomie pH, preparatach rozpoznawanych przez skórę, drobnocząsteczkowej, łatwo wchłanialnej strukturze, oraz skutecznych składnikach aktywnych, które wspierają kwaśny płaszcz skóry. Nigdy nie stosujemy składników, które nazywamy Suspicious 6 , czyli „Podejrzaną Szóstką”: olejki eteryczne, wysuszające alkohole, silikony, chemiczne filtry przeciwsłoneczne, aromaty/barwniki i SLS. Te sześć kategorii składników jest przyczyną wielu typowych problemów skórnych. Nie należy się ich obawiać, ale dobrze jest znać ich działanie. Po całkowitym usunięciu ich ze swojej pielęgnacji – czyli po tzw. Drunk Break – skóra może zregenerować się i powrócić do swojego zdrowego i zrównoważonego stanu.

ZESTAWY PREZENTOWE OD DRUNK ELEPHANT

The Coast Is Clear™ - Zestaw pielęgnacyjny na noc - 495zł

Dzięki zestawowi do pielęgnacji twarzy The Coast Is Clear marki Drunk Elephant możesz skorzystać z kompleksowego wieczornego rytuału pielęgnacyjnego (w tym wielkoformatowego kremu nawilżającego Lala Retro!), aby po przebudzeniu uzyskać gładszą, bardziej miękką i doskonale odżywioną skórę. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia, serum na noc T.L.C. Framboos w widoczny sposób przywraca teksturę ziemistej cerze z zatkanymi porami, krem Lala Retro zapewnia optymalne nawilżenie niezależnie od wieku, a balsam do oczu Ceramighty poprawia elastyczność skóry i redukuje oznaki zmęczenia wokół oczu.

Resort to This™ - Zestaw pielęgnacyjny na dzień - 495zł

Zestaw do pielęgnacji na dzień Resort to This marki Drunk Elephant zapewnia kompleksową pielęgnację (w tym krem do twarzy Protini!), pomagając uzyskać jaśniejszą, jędrniejszą i zdrowiej wyglądającą skórę, jak po urlopie. Krem Protini codziennie nawilża skórę i poprawia wygląd cery i teksturę skóry, serum C-Firma rozjaśnia i ujędrnia, krople brązujące D-Bronzi™ nadają jej efektu naturalnej opalenizny, a krem pod oczy C-Tango rozjaśnia i wzmacnia skórę wokół oczu.

Let the Good 'Tides Roll™ - Produkty do pielęgnacji twarzy w formacie podróżnym - 135zł

Dzięki produktom do pielęgnacji twarzy Let the Good 'Tides Roll marki Drunk Elephant możesz przygotować swoją skórę na wakacje. Ten podróżny duet składa się z oczyszczającego żelu do mycia twarzy i lekkiego nawilżającego kremu. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiar sebum i zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, natomiast krem do twarzy Protini codziennie nawilża skórę oraz poprawia wygląd i teksturę cery.

Stay on Tropic™ - Zestaw produktów nawilżających - 245zł

Zestaw nawilżający Drunk Elephant, Stay on Tropic to trio, które możesz zabrać wszędzie ze sobą. Zestaw kosmetyków zawiera krem regenerujący, nawilżające serum z witaminą B i nierafinowany olejek marula, dzięki czemu możesz uzyskać odżywioną i nawilżoną skórę. Klinicznie przebadany krem regenerujący Bora Barrier nawilża skórę przez 24 godziny, ujędrnia ją i zmniejsza widoczność zaczerwienień, podczas gdy serum B-Hydra zapewnia ciągłe nawilżenie przez cały dzień, a olej Virgin Marula odżywia i równoważy skórę, przywracając jej blask.