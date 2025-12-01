Święta w rytmie slow ageing: jak wspierać długowieczność skóry w czasie zimowego przesilenia

Dlaczego podczas świąt skóra potrzebuje dodatkowej opieki?

Świąteczny czas stanowi wyzwanie dla skóry na wielu poziomach. Intensywne przygotowania, większa liczba obowiązków i presja czasu mogą spowodować wzrost poziomu kortyzolu. Hormon stresu osłabia barierę hydrolipidową, zaburza odnowę komórkową i zwiększa podatność skóry na przesuszenie.

Zimą wilgotność powietrza jest niska, a ogrzewanie sprawia, że staje się ono jeszcze bardziej suche. Skóra traci wodę szybciej, staje się szorstka, pozbawiona blasku i mniej elastyczna. Natomiast naprzemienne przechodzenie z mrozu do ciepłych pomieszczeń prowadzi do mikrouszkodzeń bariery ochronnej i utraty komfortu. Choć często tego nie zauważamy – może się zdarzyć , że śpimy krócej, a to właśnie nocą skóra

regeneruje się najintensywniej. Niedobór snu wpływa na przyspieszenie procesów starzenia oraz widoczne oznaki zmęczenia. Wszystkie te czynniki sprawiają, że okres świąteczny to moment, w którym skóra szczególnie potrzebuje wsparcia, ukojenia i regeneracji.

Longevity i filozofia pro-ageing

Eau Thermale Avène od lat promuje podejście pro-ageing, które nie polega na „walce z czasem”, lecz na mądrym wspieraniu skóry w procesach, które zachodzą w niej naturalnie. To akceptacja zmian, dbałość o dobrostan i pielęgnacja dopasowana do rytmu życia.

Święta stają się idealnym momentem, by zwolnić, zadbać o siebie i wprowadzić rytuały, które wspierają długowieczność skóry. Holistyczna filozofia Avène łączy skuteczność dermatologiczną z troską o codzienny komfort.

HYALURON ACTIV B3 — gama wspierająca naturalną regenerację skóry

Gama HYALURON ACTIV B3 została zaprojektowana, aby działać u źródła procesów starzenia i wspierać naturalny rytm komórkowy. Łączy zaawansowaną wiedzę dermatologiczną z wysoką tolerancją, odpowiednią także dla skóry wrażliwej. Dwa kluczowe składniki aktywne gamy to:

kwas hialuronowy – intensywnie nawilża, przywraca napięcie i elastyczność, zmniejsza widoczność linii i zmarszczek. Jest to połączenie kwasu o wysokiej i opatentowanej niskiej masie cząsteczkowej. Zapewnia intensywne nawilżenie, widoczne wygładzenie oraz efekt wypoczętej, promiennej cery.

niacynamid – wydłuża życie komórek nawet o 50%1, przyspiesza regenerację, wzmacnia barierę, działa łagodząco i poprawia ogólną kondycję skóry. To jeden z najlepiej tolerowanych składników aktywnych, również przez skórę wrażliwą.

Głównym produktem w gamie jest HYALURON ACTIV B3 Krem odbudowujący komórki na dzień. Wzmacnia rytm odnowy skóry, przywracając jej jędrność, gładkość i świeży wygląd. Zawiera niacynamid (6%) oraz kwas hialuronowy (1,5%), dzięki czemu nawilża przez cały dzień i tworzy idealną bazę pod makijaż. Naturalna formuła dostępna jest w ekologicznym słoiczku typu refill. Dostępny jest zarówno w formule otulającego kremu, jak i odświeżającego kremu-żelu.

Lekkie, szybko wchłaniające się Skoncentrowane serum wypełniające HYALURON ACTIV B3 wygładza i ujędrnia skórę, pozostawiając ją bardziej napiętą i promienną. Zapewnia intensywne nawilżenie i regenerację, a minimalistyczna formuła o wysokiej tolerancji pozwala stosować produkt także pod oczy.

HYALURON ACTIV B3 Multi intensywny krem na noc to regenerująca formuła z retinaldehydem – składnikiem 3 razy bardziej aktywnym niż retinol2. W połączeniu z niacynamidem, kwasem hialuronowym i ekstraktem z Haritaki wygładza, ujędrnia i wspiera nocną odnowę skóry. Delikatna konsystencja koi i nie pozostawia tłustego filmu.

W gamie znajduje się także HYALURON ACTIV B3 Krem pod oczy o potrójnym działaniu. Lekki, żelowo-kremowy produkt, który odświeża spojrzenie, redukując obrzęki i cienie dzięki siarczanowi dekstranu. Niacynamid i kwas hialuronowy wygładzają drobne linie i poprawiają jędrność, a bezzapachowa formuła dobrze współpracuje z makijażem i sprawdza się także przy skórze wrażliwej.

Świąteczne tygodnie sprzyjają wyciszeniu, powrotowi do siebie i pielęgnowaniu rytuałów, które wspierają nie tylko samopoczucie, lecz także naturalny rytm skóry. Codzienna pielęgnacja staje się w tym czasie ważnym elementem budowania odporności na stres i czynników środowiskowych.

HYALURON ACTIV B3 to gama, która łączy zaawansowaną dermatologię z łagodnością i wielowymiarowym wsparciem. Kompletny rytuał pro-age & longevity, pozwala zadbać o długowieczność skóry i jej zdrowy wygląd – nawet w okresie największego obciążenia.

