Świętuj (Ty)Dzień Ziemi. Jak marki kosmetyczne wspierają ochronę środowiska?

Tegorocznym hasłem Dnia Ziemi są słowa „Zainwestuj w naszą planetę”. Jak przekuć te słowa w praktykę? Wyobraźmy sobie, że każdy z nas przy okazji robienia zakupów mógłby posadzić jedno drzewo. Rituals udowadnia, że jest to możliwe! Rozumiejąc kluczową rolę, jaką przyroda odgrywa w przyszłości naszej planety, marka wprowadziła program Buy One Refill, Grow One Tree, który zakłada posadzenie lub otoczenie opieką jednego drzewa za każde sprzedane opakowanie uzupełniające. Projekt jest częścią strategii Clean, Conscious & Caring, w ramach której Rituals zobowiązuje się do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko.

W Rituals chodzi przede wszystkim o dobre samopoczucie – nie tylko ludzi, ale także środowiska. Poprzez nasz projekt staramy się pomagać klientom Rituals w podejmowaniu świadomych decyzji. Tylko w 2021 roku dzięki naszym lojalnym klientom, którzy zdecydowali się na wybór wkładów eco-chic, zaoszczędziliśmy 434,138kg opakowań produktowych. – wyjaśnia Niki Schilling, Dyrektor ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Rituals to jedna z firm, które wykorzystują siłę swojego biznesu, by tworzyć bardziej inkluzywny, zrównoważony i sprawiedliwy rynek, jednocześnie spełniając najwyższe standardy w kwestiach społecznych i środowiskowych. W 2022 roku marka oficjalnie uzyskała prestiżowy certyfikat B Corporation. Dodatkowo Rituals zobowiązał się do zmniejszenia emisji CO2 o 50% na każdy produkt do 2030 roku, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność węglową.Przez cały Tydzień Ziemi, trwający w dniach 17-23.04, zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych Rituals obowiązywać będzie promocja -20% na wszystkie opakowania uzupełniające. Refille dostępne są w każdej klasycznej kolekcji i dotyczą produktów takich jak balsamy do ciała, wybrane kremy i sera do twarzy, patyczki zapachowe, perfumy do samochodu oraz płyny do mycia rąk

i Autor: materiały prasowe Rituals