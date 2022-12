Święty i piękny spokój

#DOMOWE SPA

Z pewnością nerwy ukoiłby całodzienny seans w spa. Jeśli nie masz możliwości zapisania się na profesjonalny masaż czy rytuał relaksacyjny w gabinecie, zorganizuj strefę piękna we własnej łazience. Produkty Barwy Harmonii pozwolą ci na chwilę zapomnieć o codziennych przyjemnościach i kompleksowo zadbają o ciało. A jednocześnie rozpieszczą… zmysły, np. te z linii Mystic Almond kuszą pięknym zapachem słodkich migdałów. Linia jest wzbogacona o drogocenne, naturalne składniki aktywne: olej ze słodkich migdałów, masło shea, allantoina i Multifruit Extract, zapewniające wielopoziomową pielęgnację skóry – ujędrnienie, odżywienie, nawilżenie, a także poprawę sprężystości.

Wypróbuj: BARWA Barwy Harmonii Mystic Almond olejek pod prysznic, 49,99 zł/440 ml | BARWA Barwy Harmonii Mystic Almond Cukrowy peeling, 34,99 zł/250 ml

#SEN DOBRY

Nie ma strefy życia, na którą sen nie oddziałuje. Przed świętami także! To w jego trakcie regulujemy funkcje hormonalne, oczyszczamy organizm z toksyn, regenerujemy się, czy realizujemy podstawowe funkcje poznawcze, takie jak pamięć. Bez zdrowego snu nie możemy mieć komfortowego życia. 8 godzin snu dziennie to najcenniejszy sekret urody – niewielu osobom udaje się jednak osiągnąć ten cel. Dlatego powstała nowa linia produktów SESDERMA SERENITY, wzbogacona o melatoninę i kompleks relaksujący, który przywraca komórkom energię w ciągu nocy.

Wypróbuj: SESDERMA SERENITY Serum na noc, 198 zł/30 ml

Zobacz także: Przyciąga bogactwo i odpędza pecha. Jakie jeszcze magiczne właściwości ma jemioła i dlaczego to jeden z symboli Bożego Narodzenia?

#KWADRANS DLA URODY

Znajdź chociaż kilka minut dla swojej skóry. Przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach może wysuszać skórę. Komfort przywrócą jej maseczki w płachcie, które działają niczym kompres. Maska z efektem silnego nawilżenia, odświeżenia i wygładzenia skóry HADA LABO TOKYO. Wydobywa naturalny blask i zapewnia piękny wygląd nawet suchej skórze. Zawiera specjalną kompozycję zaawansowanych kwasów hialuronowych: Makro i Super Kwas Hialuronowy.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO silnie nawilżająca i rozświetlająca skórę maska na tkaninie, 14,99 zł/20 ml

#WŁĄCZ BLASK

W te święta nie może „błyszczeć” jedynie choinka. Rozświetlona skóra z efektem glow to prosty przepis na świeży wygląd. ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum to szereg benefitów dla skóry (ochrona przed zanieczyszczeniami i przedwczesnymi oznakami starzenia czy rozjaśnienie skóry), ale jeden efekt widoczny jest gołym okiem od razu. Dzięki mikroskładnikom mineralnym (tlenek tytanu, mika, dwutlenek cyny, tlenki żelaza) zapewnia skórze subtelnie perłowe wykończenie i rozświetlony wygląd.

Z kolei krem EISENBERG Paris ENERGIE OR zawiera Peptydy Jedwabiu pokryte cienką warstwą Czystego Złota, które zmniejszają stres oksydacyjny komórek; stymulator metabolizmu komórkowego ujędrnia i tonizuje, a Oligo-mineralny Kompleks Magnez - Cynk - Mangan - Sód stymuluje pracę komórek i odżywia naskórek. Jest jak dotyk luksusu dla skóry!

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 830 zł/50 ml | EISENBERG Paris ENERGIE OR, 1199 zł/50 ml (dostępny w Sephora i na www.sephora.pl)

#KOSMETYCZNA MAGIA, CZYLI EFEKT OD RĘKI

Czasami nawet trudno znaleźć jest nam te pięć minut dla skóry. Wtedy z pomocą przychodzą nam kosmetyczne boostery i preparaty, które dają wizualny efekt „tu i teraz”. YOSKINE Vampire Face Lift. Serum-booster z efektem natychmiastowego liftingu stosowany pod krem wygładza cerę. Zawiera wyciąg ze Smoczej Krwi, skoncentrowany niacynamid oraz diamentowe peptydy, które poprawiają wygląd skóry i wspierają jej naturalne mechanizmy regeneracyjne. Natomiast NUXE Merveillance LIFT liftingujący krem o pudrowej konsystencji dzięki innowacyjnej, wypełniającej formule ujędrnia skórę i koryguje zmarszczki. Idealny do cery normalnej i mieszanej, tworzy naturalny efekt „blur”, zapewniając nieskazitelne wykończenie.

Wypróbuj: YOSKINE Vampire Face Lift. Serum-booster, 164,99 zł/50 ml | NUXE Merveillance LIFT liftingujący krem o pudrowej konsystencji, 182 zł/50 ml

#OTWÓRZ OCZY

Wierzymy, że udało się wygospodarować czas na sen. Ale czasami nawet po przespanej nocy, pojawiają się obrzęki czy cienie pod oczami. PERFECTA BOTU-LINE Rozświetlający krem pod oczy, na powieki i okolice ust w widoczny sposób rozświetla i odmładza spojrzenie. Zmniejsza najbardziej widoczne oznaki starzenia skóry wokół oczu i ust, zapewnia wyraźne wygładzenie zmarszczek, w tym zmarszczek mimicznych. Krem został dodatkowo wzbogacony o witaminę C, skwalan i kwas hialuronowy, które potęgują działanie przeciwzmarszczkowe, energizujące, nawilżające przy jednoczesnej poprawie kolorytu skóry. Receptura zawiera także kofeinę, która redukuje cienie i opuchliznę pod oczami.

Wypróbuj: PERFECTA BOTU-LINE Rozświetlający krem pod oczy, na powieki i okolice ust, 26,90 zł/15 ml

#PRZYJEMNE OBOWIĄZKI

Jak już ustaliliśmy na początku, sanepidu na święta nie będzie. Ale wiadomo, że w czystych wnętrzach lepiej nam się funkcjonuje. Nie znamy jeszcze magicznego sposobu, by porządki zrobiły się same, ale… wiemy, co zrobić, by były przyjemne. BARWA Perfect House to kosmetyki do wnętrz (tak kosmetyki!), które odczarowują codzienne obowiązki. Mają wspaniałe perfumeryjne kompozycje zapachowe, a charakterystyczny dla detergentów woń jest prawie niewyczuwalna – zwłaszcza, że ta potrafi zostać z nami na długo. Jeśli partnerem podczas sprzątania będzie BARWA Perfect House, zostanie tylko porządek i zapach, jak w eleganckiej perfumerii.

Wypróbuj: BARWA Perfect House Perfume, 19,99 zł/500 ml | BARWA Perfect House Płyn do trudnych plam ACTIVE POWER Pink Grapefruit & Jasmin, 14,99 zł/480 ml