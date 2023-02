Szałowy trik na wypadające włosy. Domowa maseczka za 5 zł sprawi, że włosy będą rosły jak szalone. Wysyp baby hair gwarantowany

Domowy sposób na wypadające włosy. Będą rosły jak szalone

Wypadające włosy to zmora wielu osób. Niestety może prowadzić do łysienia, dlatego tak ważne jest znalezienie przyczyny wypadania włosów i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Czasami wystarczy zmiana nawyków pielęgnacyjnych, aby problem znikł. Już nasze babcie wiedziały, jak skutecznie radzić sobie z łysieniem. Korzystały z darów natury i to z nich potrafiły wykonać domowe szampony czy odżywki do włosów. Jedną z tych magicznych receptur jest domowa maseczka z jajek. Żółtka jaj w szczególny sposób poprawiają kondycję włosów. Zawierają lecytynę i białko, które wzmacniają i nawilżają włosy. Witamina A zawarta w jajach przyśpiesza cykl odnowy komórek, z których zbudowane są włosy.

Jak przygotować maseczkę z jajek na włosy?

Domowa maseczka z jajek na włosy to prosta w przygotowaniu. Potrzebujesz:

2 żółtka kurzych jaj,

2 łyżki oleju rycynowego,

sok z połowy cytryny.

Wymieszaj powyższe składniki ze sobą i nałóż maseczkę na całe włosy od nasady aż po końce oraz na skórę głowy. Nałóż na głowę foliową siatkę lub czepek, a następnie owiń ją ręcznikiem. Po upływie 30-40 minut spłucz włosy i umyj je szamponem. Taką kurację powtarzaj raz w tygodniu, a już po miesiącu zauważysz wysyp baby hair na głowie.

Przyczyny wypadania włosów

Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Niektóre z nich są niegroźne, jak na przykład nieodpowiednio dobrane kosmetyki. Bywa również, że wypadające włosy to objaw poważniejszych chorób lub zaburzeń hormonalnych. W takich sytuacjach ważna jest konsultacja z lekarzem, który zleci szereg badań i ustali konkretną przyczynę wypadania włosów, a następnie wprowadzi leczenie. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się:

Niedobór żelaza i anemia,

Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Chora tarczyca,

Stres i przemęczenie,

Nieodpowiednia dieta,

Łysienie androgenowe,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,

Cukrzyca.

Sonda Stosujesz domowe i naturalne maseczki na włosy? Tak, często Nie Czasami