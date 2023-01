Sztuka komfortu i bliskość ciała

To najgorszy kolor dla kobiet 50+ do noszenia zimą! Postarza i sprawia, że cera wygląda na ziemistą. Wyrzuć ubrania w tym kolorze z szafy

J’OSE EISENBERG Paris – to świeża, wydajna, a także długotrwała formuła. Elegancki, zmysłowy oraz pełen szacunku dla Twojej skóry zapach – jest lekki jak mgiełka. Stworzony został z myślą o pielęgnacji skóry i zapewnieniu komfortu na cały dzień.

Posiada innowacyjną formułę pielęgnacyjną - przyjazną dla skóry i planety. Zawiera 76,8% składników pochodzenia naturalnego*

Neutralizuje zapachy ciała, nie blokując naturalnych procesów pocenia się

24-godzinna skuteczność i ochrona

0% alkoholu

0% soli alluminium

Bez barwników

Testowany dermatologicznie

Bezgazowy spray w aluminiowym pojemniku nadającym się do recyklingu

To nowy rytuał w Twojej codziennej pielęgnacji, może być stosowany samodzielnie lub jako uzupełnienie perfum J’ose. Dostępny jest w wersji dla kobiet i dla mężczyzn.

I AM EISNEBRG Paris – to dezodorant w sprayu, który przedłuży trwałość dostępnych na rynku perfum I AM oraz jednocześnie zapewni wiele dodatkowych benefitów, zachowując pełną pielęgnację naskórka. Elegancki zapach idealnie odwzorowuje harmonię zmysłowości kwiatowych, korzennych i owocowych nut. Dodatkowo formuła spray'u bez użycia gazu sprawdzi się przy wrażliwej skórze i minimalizuje ryzyko podrażnień.

To nowy rytuał w Twojej codziennej pielęgnacji, który może być stosowany samodzielnie lub jako uzupełnienie perfum I AM.

Produkty EISENBERG Paris dostępne są na wyłączność w SEPHORA i na sephora.pl

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG