Sztuka podkreślania ust: od delikatnego muśnięcia po wyrazisty akcent

Tusz do rzęs: klucz do hipnotyzującego spojrzenia i sekret objętości

Podstawą idealnego makijażu ust jest odpowiednia pielęgnacja. Regularne nawilżanie, peeling i ochrona przed słońcem to klucz do gładkich i zdrowych ust, które stanowią doskonałą bazę dla każdego produktu.

Następnie, warto zadbać o kontur. Delikatne obrysowanie ust konturówką w odcieniu zbliżonym do naturalnego koloru lub szminki, pomoże zdefiniować kształt i zapobiec rozmazywaniu się koloru. Dla uzyskania efektu pełniejszych ust, można delikatnie wyjść poza naturalną linię, pamiętając jednak o zachowaniu naturalności.

Wybór odpowiedniej szminki to kwestia indywidualnych preferencji i okazji. Matowe pomadki to synonim elegancji i trwałości, idealne na wieczorne wyjścia. Błyszczące i kremowe formuły dodają ustom objętości i świeżości, doskonale sprawdzając się na co dzień. Odważne kolory, takie jak czerwień, fuksja czy bordo, to manifestacja pewności siebie i wyrazisty akcent w makijażu. Delikatne róże, nude i brzoskwiniowe odcienie podkreślają naturalne piękno i dodają subtelności.

Bobbi Brown Kolekcja Extra Lip

Wyjątkowa pielęgnacja dla extra ust. Produkty o formułach, dzięki którym usta są nawilżone i pięknie wyglądają – do wyboru oferujemy różne kolory oraz wykończenia. Ponieważ, tak jak skóra, również usta potrzebują odżywczej pielęgnacji.

NOWA pomadka Extra Color Shine zapewnia ustom za każdym pociągnięciem coś extra – bogaty kolor pomadki, przyjemne nawilżenie oraz wodnisty blask. Wszystko, czego oczekujesz od ulubionego balsamu do ust i pomadki w jednym.

DLACZEGO JĄ UWIELBIAMY:

Odżywcze olejki, w tym z jojoby i naszej roślinnej mieszanki z krokosza barwierskiego, wspomagają pielęgnację ust.

Bogata, maślana formuła wtapia się w usta, natychmiastowo je ujędrniając i wygładzając.

Wyjątkowo twarzowe, napigmentowane odcienie podkreślają naturalny kolor ust.

Łatwa w aplikacji formuła zawsze zapewnia idealny efekt, bez konieczności korzystania z lusterka.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown

Bobbi Brown Extra Lip Tint

TWOJE USTA, ALE JESZCZE PIĘKNIEJSZE

Balsam do ust Extra Lip Tint rewitalizuje je, zapewniając odżywcze nawilżenie i podkreślając naturalną barwę odrobiną transparentnego, pięknego koloru. Łatwe w aplikacji, jednolite wykończenie makijażu ust z efektem zdrowego blasku.

DLACZEGO GO UWIELBIAMY:

TECHNOLOGIA UJĘDRNIAJĄCYCH PEPTYDÓW: Wspomaga efekt pełniejszych ust aż do 24 godzin, jednocześnie zapewniając długotrwałe nawilżenie, aby zmniejszyć widoczność drobnych, suchych linii.

SKŁADNIKI PIELĘGNUJĄCE SKÓRĘ: Formuła balsamu, która zawiera odżywcze roślinne olejki, w tym z oliwek, jojoby i awokado, pozostawia na ustach pielęgnujący je kolor, a także zapewnia im wygładzenie, dobre samopoczucie, nawilżenie i zdrowy blask.

PIĘKNE ODCIENIE: Odrobina twarzowego koloru podkreśla naturalną tonację ust.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown

Bobbi Brown Extra Plump Lip Serum

SUPER ODŻYWIONE. PEŁNIEJSZE USTA.

Extra Plump Lip Serum to produkt must-have w każdej kosmetyczce. Nałóż to skuteczne serum, aby uzyskać efekt natychmiastowego ujędrnienia i pięknego blasku przez cały dzień bez uczucia lepkości. Transparentny kolor można stosować solo lub jako wykończenie makijażu ust po wcześniejszym zastosowaniu balsamu Extra Lip Tint.