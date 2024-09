Ta krótka fryzura dla kobiet po 60-tce odmładza o 15 lat. Jesienią podbije salony fryzjerskie. Modna i stylowa. Fryzury dla kobiet po 60-tce

Ten kosmetyk do makijażu to synonim lata! Jak aplikować bronzer, aby skóra była niczym muśnięta słońcem

Ta krótka fryzura dla kobiet po 60-tce jesienią 2024 podbije salony fryzjerskie

Kiedy kobieta wychodzi od fryzjera z odpowiednio dobraną fryzurą do swojej urody, to poprawia się jej humor i samopoczucie. Z pewnością cięcie dopasowane do kształtu twarzy może zdziałać cuda - podkreślić walory urody, wyszczuplić twarz i zatuszować jej asymetrie, a w efekcie odjąć lat. Z racji, że wielkimi krokami zbliża się jesień, wiele kobiet po 60-tce planuje wizytę u fryzjera, aby po wakacjach nieco odmienić swoje uczesanie i odżywić zniszczone słonce pasma. Wówczas najczęściej pojawia się pytanie, która fryzura dla kobiet po 60-tce będzie modna jesienią 2024?

Pewne jest, że większość kobiet dojrzałych zdecydowanie najlepiej czuje się w krótkich włosach. To właśnie takie krótkie fryzury rządzą wśród kobiet po 60-tce. Są łatwe do ułożenia, eleganckie, a odpowiednio wystylizowane i obcięte mogą odjąć lat. Krótko ścięte pasma doskonale sprawdzają się również w przypadku cienkich czy rzadkich włosów. Zatem na jakie cięcie najlepiej się zdecydować jesienią 2024? Styliści są zdania, że pixie cut to fryzura dla kobiet po 60-tce, która jesienią podbije serca pań i będzie rządzić w salonach fryzjerskich.

Komu pasuje pixie cut? Ta fryzura dla kobiet po 60-tce odmładza o 15 lat

Pixie cut to bardzo krótka fryzura damska, która jest od wielu lat. Jest nowoczesna i zarazem elegancka. Co więcej to odmładzająca fryzura dla kobiet po 60-tce, która może optycznie odjąć nawet 15 lat. Nic dziwnego, ze kobiety dojrzałe ją sobie tak upodobały. Pixie cut to charakterystyczne cięcie. Włosy na karku i po bokach są strzyżone na bardzo krótko, natomiast na górze głowy pozostają trochę dłuższe. Często towarzyszy im dłuższa grzywka opadająca na czoło. Komu pasuje pixie cut? Fryzura została wprost stworzona dla posiadaczek kwadratowego lub trójkątnego kształtu twarzy. Wspaniale podkreśla kości policzkowe i wyszczupla buzię.